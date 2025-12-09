Persona bloccata in ascensore per ore mentre il condominio è deserto: tutti a sciare sulle piste

Alcune ore intrappolata in ascensore, senza che nessuno potesse sentire le richieste di aiuto. È la disavventura capitata nella mattinata di oggi, martedì 9 dicembre, a una persona rimasta bloccata nell'elevatore di un condominio a Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana.

A rendere la situazione più complicata, l'edificio completamente vuoto: tutti gli abitanti erano sulle piste da sci, approfittando della giornata sulla neve.

L'allarme è scattato alle 11:16, quando sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 13:07, quando la persona è stata finalmente liberata. Fortunatamente non si registrano conseguenze fisiche, solo un comprensibile spavento e un paio d'ore di attesa forzata.