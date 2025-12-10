L'Asava di Alba inaugura due nuovi mezzi e premia i volontari

Si prepara una giornata importante per Asava, l’Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza con sede in via Borzone a Grinzane Cavour. Venerdì 12 dicembre, alle ore 17, si terrà l’assemblea straordinaria convocata per approvare il nuovo statuto sociale in adeguamento al Codice del Terzo Settore e per avviare l’acquisizione della personalità giuridica dell’associazione, alla presenza di un notaio.

Un passaggio che il presidente Roberto Giachino definisce “un momento di crescita, che consolida la struttura associativa e rafforza la nostra capacità operativa”. Aggiornare lo statuto e dotarsi di una cornice giuridica più solida significa infatti guardare al futuro mantenendo in primo piano il valore del volontariato che, da più di trent’anni, sostiene l’attività dell’associazione.

Al termine dell’assemblea è prevista l’inaugurazione di due nuovi mezzi: una nuova ambulanza e un’autovettura di servizio, che andranno a implementare la flotta e a garantire maggiore efficienza nelle attività quotidiane di assistenza. Seguirà la cerimonia di premiazione dei volontari con maggiore anzianità e merito, un riconoscimento dedicato a coloro che, da cinque fino a trentacinque anni, offrono tempo ed energie a un servizio essenziale per il territorio. “La forza di Asava sono le persone” sottolinea Giachino. “Autisti, soccorritori, volontari: grazie a loro possiamo garantire continuità, professionalità e cuore. Questa giornata è anche un modo per ringraziarli.”

La serata si concluderà con una cena conviviale aperta ai soci e ai volontari, occasione per condividere un momento di comunità e celebrare un nuovo passaggio nella storia dell’associazione.