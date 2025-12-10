Anziane sorelle trovate morte in casa a Fossano: nei prossimi giorni l'autopsia sui corpi

Condividevano da tempo quell’appartamento al quarto di un condominio di via Novara le due anziane sorelle – l’una classe 1931, l'altra nata nel 1937 – trovate senza vita a Fossano nella serata del 4 dicembre scorso.

Da alcuni giorni non si avevano loro notizie.

A forzare la portafinestra affacciata sul balcone dell’alloggio, i volontari del locale distaccamento dei Vigili del fuoco, allertati da 118 e Carabinieri.

All'interno i due cadaveri, in salotto.

Nessun segno di violenza, nessuna effrazione che potesse far pensare all'ingresso di qualche estraneo. Vicino ai corpi senza vita non è stato trovato niente.

Come sono morte le due anziane sorelle? Dall'esame necroscopico non sarebbe emerso nulla di anomalo. Lasciando intatto il mistero sulla causa del duplice decesso.

E' proprio questo il nodo da sciogliere: che cosa le ha ammazzate?

A stabilirlo sarà quindi un ulteriore accertamento, perché il prossimo 13 dicembre i due corpi saranno sottoposti ad accertamento autoptico, come disposto dal sostituto procuratore Alessia Rosati.

Si spera che l'indagine possa stabilire le cause della morte, per ora un mistero a cui solo l'autopsia potrà dare una risposta.



