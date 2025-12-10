 / Cronaca

Cronaca | 10 dicembre 2025, 19:59

Alba, due feriti lievi in altrettanti investimenti stradali tra corso Langhe e corso Italia. Patente ritirata per un 91enne

In ospedale sono finiti l’uomo alla guida della prima vettura e le due donne travolte a distanza di poche decine di metri l’una dall’altra

Due persone ferite, ma in modo lieve, e una patente ritirata perché scaduta.

E’ il bilancio dei due investimenti stradali registrati nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 10 dicembre) tra corso Italia e corso Langhe, ad Alba, a poche decine di metri l’uno dall’altro.

In un caso un 91enne ha travolto con la sua autovettura una donna di 68 anni, procurandole lesioni apparentemente superficiali.

Anche l’uomo, particolarmente scosso in seguito al sinistro, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Nei suoi confronti i Carabinieri della Stazione di Alba hanno proceduto col ritiro della patente di guida, risultata scaduta.

Fortunatamente non gravi anche le conseguenze del secondo sinistro, che ha visto una vettura condotta da un 34enne investire sulle strisce pedonali di corso Italia una ragazza 21enne. La giovane è stata trasportata al Dea dell’ospedale di Verduno per accertamenti.

In questo caso, oltre ai sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile albese.

E. M.

