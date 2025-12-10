Azienda operante nel settore dell’installazione ed assistenza alle piscine  ricerca idraulico

Azienda operante nel settore dell’installazione ed assistenza alle piscine ricerca una figura di:
IDRAULICO da inserire nel proprio organico.
MANSIONI
La risorsa selezionata si occuperà di attività operative in cantiere, tra cui:
- Realizzazione, installazione e manutenzione di impianti idraulici
- Supporto generale alle attività di costruzione ed assistenza delle piscine.
REQUISITI
- Minima esperienza pregressa in ambito idraulico
- Buona manualità e capacità di utilizzo degli strumenti da lavoro.
- Attitudine all’apprendimento e alla crescita professionale.
- Motivazione, spirito di squadra e capacità di adattamento alle attività di cantiere.
OFFRIAMO
· Inserimento in un’azienda giovane e dinamica
· Formazione ed affiancamento da parte di personale esperto.
· Tipologia di contratto da definire in base all’esperienza del candidato.
SEDE DI LAVORO
Casalgrasso (CN)
COME CANDIDARSI:
Inviare il proprio CV a: info@laudatipiscine.it
Oppure contattare il numero: 334/3447046