 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 10 dicembre 2025, 20:00

Azienda operante nel settore dell’installazione ed assistenza alle piscine  ricerca idraulico

Scopri i requisiti e come candidarti:

Azienda operante nel settore dell’installazione ed assistenza alle piscine ricerca una figura di:

IDRAULICO  da inserire nel proprio organico.

MANSIONI

La risorsa selezionata si occuperà di attività operative in cantiere, tra cui:

  • Realizzazione, installazione e manutenzione di impianti idraulici
  • Supporto generale alle attività di costruzione ed assistenza delle piscine.

REQUISITI

  • Minima esperienza pregressa in ambito idraulico
  • Buona manualità e capacità di utilizzo degli strumenti da lavoro.
  • Attitudine all’apprendimento e alla crescita professionale.
  • Motivazione, spirito di squadra e capacità di adattamento alle attività di cantiere. 

OFFRIAMO

·        Inserimento in un’azienda giovane e dinamica

·        Formazione ed affiancamento da parte di personale esperto.

·        Tipologia di contratto da definire in base all’esperienza del candidato. 

SEDE DI LAVORO

Casalgrasso (CN) 

COME CANDIDARSI:

Inviare il proprio CV a: info@laudatipiscine.it

Oppure contattare il numero: 334/3447046

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium