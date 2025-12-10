Forestazione urbana: oltre 1 milione di euro per la riqualificazione dei Giardini Fresia di Cuneo

Saranno tutti finanziati i progetti di forestazione urbana presentati da diverse città del Piemonte, tra le quali Cuneo.

A consentirlo è l’incremento di 13,7 milioni di euro che la Giunta regionale ha deciso di aggiungere nell’apposita misura del Fesr 2021-2027, che sommato agli 8,5 milioni stanziati in precedenza portano la dotazione finanziaria complessiva a 22 milioni.

L’obiettivo è migliorare la salubrità, la vivibilità e fruizione dei contesti urbani incrementando la consistenza numerica di alberi e arbusti perenni, favorire la biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento acustico e i gas serra, aumentare gli spazi da poter fruire in sicurezza.

La Regione Piemonte rafforza gli interventi di adattamento climatico e rigenerazione urbana nella provincia di Cuneo grazie al Programma Regionale FESR 2021-2027, Priorità Transizione ecologica e resilienza. Rientrano in questo novero gli 1,2 milioni di euro destinati al capoluogo della Granda col progetto di riqualificazione dei Giardini Fresia, uno degli interventi più significativi nell’ambito del Bando Forestazione Urbana. Una misura che, sostenuta dall’Azione II.2iv.3 “Forestazione Urbana”, ha l’obiettivo di promuovere interventi basati sulle "Nature Based Solutions" (NBS), sostiene opere che trasformano aree urbane impermeabilizzate o degradate in infrastrutture verdi capaci di generare benessere ambientale e sociale.

L’INTERVENTO SUI GIARDINI FRESIA

Il progetto presentato dal Comune di Cuneo si distingue per visione e profondità progettuale. La riqualificazione dei Giardini Fresia è concepita come un vero e proprio modello di rigenerazione urbana sostenibile, replicabile in altre realtà del territorio regionale.

L’intervento trasformerà uno spazio storico della città in una oasi multifunzionale, integrando natura, cultura e benessere. Tra i principali elementi di progetto figurano "rain gardens", "wildlife gardens" e microhabitat umidi per aumentare la biodiversità urbana; poi sistemi innovativi di gestione delle acque meteoriche, basati su drenaggio e infiltrazione naturale, utili a prevenire allagamenti e ad affrontare eventi climatici estremi; l’incremento delle alberature, zone d’ombra e superfici permeabili per mitigare l’isola di calore e migliorare il microclima del quartiere; l’irrigazione a goccia e compost organico per un uso efficiente delle risorse idriche e il miglioramento della qualità del suolo; percorsi educativi e attività di sensibilizzazione rivolti a scuole e cittadini per promuovere una cultura ambientale condivisa.

Si tratta di un intervento che unisce innovazione, partecipazione e valorizzazione storica, con un impatto duraturo sul benessere dei cittadini e sulla resilienza urbana.

L’ASSESSORE MARCO GALLO: "PUNTIAMO SU FORESTE, ALBERATURE E CORRIDOI ECOLOGICI"

"L’incremento delle risorse - dichiara l’assessore a Montagna, Foreste e Biodiversità Marco Gallo (nella foto sotto) – ci ha permesso di sostenere un numero maggiore di città piemontesi, riconoscendo che la qualità del verde urbano è una componente essenziale della nostra strategia ambientale. Foreste, alberature e corridoi ecologici non sono solo elementi paesaggistici, ma infrastrutture verdi capaci di migliorare la vita delle persone, rafforzare la biodiversità e rendere i territori più resilienti. Con questi nuovi 9 progetti allarghiamo ulteriormente l’impatto positivo della forestazione su tutto il Piemonte. I Comuni hanno risposto con progetti di qualità, e come Regione stiamo accompagnando questa transizione con convinzione e concretezza".

LA STRATEGIA REGIONALE FESR

Il Bando Forestazione Urbana, con dotazione complessiva integrata a oltre 22 milioni di euro, rientra nel quadro più ampio del Programma Regionale FESR 2021-2027 finalizzato a sostenere: l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi ambientali, la diffusione di infrastrutture verdi e blu, la qualità della vita urbana e la biodiversità nelle città.