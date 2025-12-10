Alba, in cattedrale un partecipato addio al geriatra Pierangelo Pieroni. Aveva 72 anni

L’abbraccio di tante persone che ne apprezzarono l’opera di medico ha stretto i familiari nella cerimonia funebre celebrata questa mattina nella cattedrale di San Lorenzo per l’ultimo saluto al dottor Pierangelo Pieroni, 72 anni, spentosi lunedì 8 dicembre per l’aggravarsi della malattia che lo affliggeva da anni.

Albese, nato il 1° gennaio 1953, dopo la maturità classica al "Govone" e la laurea in Medicina all’Università di Torino fu tra i primi a specializzarsi in Geriatria e Gerontologia presso l’Università degli Studi di Firenze, sotto la guida di Francesco Antonini, pioniere di questa branca e teorico di una pratica medica che, occupandosi di terza età, avesse come obiettivo fondamentale non più la guarigione di una singola malattia, ma la qualità della vita della persona.

A questo impegno, svolto con umanità e dedizione, dedicò la carriera di medico ospedaliero presso il reparto di Medicina Generale del San Lazzaro" di Alba. Un incarico al quale dalla fine degli Anni Novanta affiancò la responsabilità delle Unità di Valutazione Geriatrica e di Valutazione Alzheimer dell’Asl albese e braidese, organismi deputati al riconoscimento delle misure di assistenza a favore degli anziani bisognosi di cure, da lui guidati sino al ritiro dall’attività, arrivato nel dicembre 2012.

Nonostante la pensione, continuò a dispensare attenzione ai più deboli assumendo la guida del Centro Volontari Assistenza (Cva), di cui fu a lungo presidente.

Cattolico praticante e grande amico di don Valentino Vaccaneo, spese tempo ed energie partecipando alla vita e alla crescita della comunità di persone che gravita attorno alla parrocchia del Duomo.

Tante facce di una vita condotta con una attenzione al prossimo che in questi giorni di sofferenza gli sono valsi l’abbraccio delle numerose persone presenti al fianco della moglie Giuseppina Versio e dei figli Gabriele, con Caterina, Paolo, con Claudia, e Maddalena.

"Non guariva le persone, le curava", si è ricordato in duomo durante la funzione nel ricordo di un uomo che seppe interpretare la professione con esemplare vocazione, sempre pronto a prestare supporto e conforto ai propri pazienti.

[Pierangelo Pieroni durante una serata in ricordo di don Valentino Vaccaneo]