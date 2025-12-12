A Ceva i volontari allestiscono il presepe sulla scalinata del Duomo per portare un messaggio di pace

Portare in mezzo alla gente il vero messaggio del Santo Natale: un invito alla condivisione, alla speranza e alla pace.

È stato creato dai volontari della parrocchia di Ceva, guidati da don Franco, lo splendido allestimento natalizio sulla scalinata del Duomo, composto da un maestoso albero e un originale Presepe.

Le principali sagome della Natività sono state realizzate in compensato, mentre la capanna con rotoballe in fieno offerte dai contadini, sul corrimano della scalinata e sull'albero, invece, sono state inserite tante decorazioni che invitano alla pace.

"L’idea principale che ha spinto i volontari nell’allestire la Natività - ci spiega don Franco Bernelli - è stata quella di “portare fuori” dagli ambienti strettamente religiosi il vero messaggio del Natale: la nascita di Gesù, il Figlio di Dio, colui che Isaia chiama, il Principe della Pace. Anche l’albero di natale con appese faccine colorate, colombe, cuori, mani che si stringono, rami d’ulivo vuole sviluppare l’invito alla pace e alla speranza che ha la sua origine in quel bimbo nato a Betlemme. La gente passa, si ferma, osserva e medita davanti all’umiltà, alla semplicità e al silenzio di quella capanna da dove tutto ha avuto inizio e ricorda qual è il vero Natale, che non dobbiamo scordare".