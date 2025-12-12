In arrivo nuove nevicate: in Prefettura il punto sulle misure da mettere in campo per la viabilità

E’ annunciata neve anche a quote basse, tra Langhe e Monregalese, per martedì 16 dicembre.

Forse memori di una nevicata che il 15 dicembre di alcuni anni fa ebbe effetti disastrosi, i vertici della Prefettura cuneese hanno pensato di organizzare un confronto che mercoledì 10 dicembre ha avuto come focus "l’esame della situazione della viabilità provinciale con particolare riferimento alla imminente stagione invernale e alle prevedibili criticità dovute alle possibili nevicate".

Erano presenti i rappresentanti degli enti proprietari delle strade – Anas, Amministrazione provinciale e concessionarie delle autostrade Torino-Savona e Asti-Cuneo –, delle forze dell’ordine, delle ferrovie e dei Comuni più interessati in considerazione della presenza di nodi stradali rilevanti e di specifiche tematiche.

Nel corso dell'incontro, presieduto della viceprefetta vicaria Maria Antonietta Bambagiotti, e di Marinella Rancurello, dirigente responsabile del Comitato Operativo Viabilità (COV) provinciale istituito presso la Prefettura, si è preso atto delle pianificazioni che i singoli enti hanno adottato per fronteggiare e gestire al meglio e coordinatamente la viabilità in caso di criticità dovute a precipitazioni nevose e ad avverse condizioni atmosferiche tipiche della stagione. Condizioni che possono determinare forti ripercussioni sulla fluidità della circolazione stradale, autostradale e ferroviaria.

Al riguardo sono state valutate e aggiornate le misure preventivate e già disposte e rese operative per mitigare e limitare i possibili conseguenti disagi.

La recente nevicata degli scorsi 22 e 23 novembre, per alcuni aspetti inattesa ma molto apprezzata da un territorio per il 50% montano, ha costituito un valido test per sperimentare l'efficacia della macchina operativa e non ha evidenziato - a detta dei presenti - particolari criticità.

In previsione delle future necessità si è pertanto provveduto a richiamare l'attenzione e la sensibilità degli amministratori e dei gestori sul puntuale rispetto nell'esecuzione dei contratti di appalto per il servizio dello sgombero neve e delle attività di pulizia e manutenzione delle strade dal ghiaccio, oltreché della tempestiva attivazione delle risorse umane e materiali necessarie allo scopo.

Sono state verificate, inoltre, nell'ambito del Piano Neve adottato dalla Prefettura, le procedure operative per la gestione delle emergenze sulle tratte stradali di particolare rilevanza.