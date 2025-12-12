 / Cronaca

Cronaca | 12 dicembre 2025, 19:54

Clavesana, violento scontro tra auto e furgone sulla Fondovalle: mamma e figlia in codice rosso

Sono state trasportate rispettivamente al CTO e al Regina Margherita di Torino

Un violento scontro tra un'autovettura e un mezzo pesante si è verificato sulla Fondovalle Tanaro, all'altezza del comune di Clavesana, nella serata di oggi, venerdì 12 dicembre. 

L'allarme è scattato verso le 17.55, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Cuneo, insieme ai volontari dei distaccamenti di Morozzo, Garessio e Bra. 

A bordo dell'autovettura viaggiavano madre e la figlia piccola, per le quali si sono rese necessarie le manovre di estricazione. A causa dei traumi e delle ferite riportate nello scontro, sono state trasportate in codice rosso a Torino, rispettivamente al CTO e al Regina Margherita.

Sarà compito dei Carabinieri ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto si segnalano traffico e rallentamenti.

Arianna Pronestì

