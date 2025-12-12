Auguri di Natale e 13 borse di studio all'istituto Soleri Bertoni di Saluzzo [FOTO]

Anche quest’anno una serata importante all’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo. Si è svolta ieri sera giovedì 10 dicembre nell' aula magna della scuola.

Auguri di buon Natale e premiazioni dei più meritevoli il contenuto della cerimonia che ha visto momenti di spettacolo regalati ai presenti, molto numerosi, con esibizioni del Coro del liceo diretto da Enrico Miolano, degli allievi dei laboratori teatrali e musicali e del corpo di ballo.

Una festa di squadra che ha incastonato un appuntamento di valore, ormai tradizionale a dicembre: la consegna delle borse di studio il cui scopo è valorizzare l’impegno e il talento degli allievi - ha ricordato la dirigente Alessandra Tugnoli – oltre ad essere un' occasione di stimolo per l'apprendimento, tenendo sempre vivo il ricordo delle persone che sono state vicine alla scuola.

Sono state consegnate le seguenti borse di studio:

per il migliore risultato nel liceo delle scienze umane: Anna Depetris, classe III D;

· borsa di studio per il migliore risultato nel liceo linguistico: Virginia Musco, classe II LB;

· borsa di studio per il migliore risultato nel liceo economico sociale: Martina Tedesco, classe

III EB; · borsa di studio per il migliore risultato nel liceo artistico: Irene Delpiano, classe III DA.

La borsa di studio in memoria dell’Avvocato Gianmario Civallero è andato Laila Ahmamid della classe V DA.

Hanno ricevuto il premio per il risultato all’Esame di Stato 2025:

· Arianna Paseri V A, · Valentina Risso V LA, Elena Dedominici V A, Alberto Lorenzato V E.

Hanno ricevuto la borsa di studio in ricordo di Massimo Giulio: Giada Moro V DB, Diana Damian V DA

Hanno infine ricevuto il riconoscimento: Richiama la cultura 2025: Marco Perrone V DB, Benedetta Murru III A