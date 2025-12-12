Bra si conferma Comune Rifiuti Free: è l'unica città in Piemonte con oltre 10.000 abitanti premiata da Legambiente

Nel corso della nona edizione dell’Ecoforum per l’Economia Circolare di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Bra è stata nuovamente premiata come Città Rifiuti Free per i risultati ottenuti nel corso del 2024.
Da trent’anni Legambiente premia i comuni dotati dei migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani. Oggi il riconoscimento di Comune Rifiuti Free viene attribuito ai comuni che, oltre a rispettare l’obbligo di differenziata del 65%, vantano una produzione di secco residuo inferiore ai 75 kg annui per abitante. Nel 2024 Bra ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 90.99% con una produzione pro capire di secco residuo pari a 60,5 kg per abitante. Dati che consentono alla Città della Zizzola di essere l’unica tra tutti i Comuni Rifiuti Free piemontesi con una popolazione che supera i 10.000 abitanti.
“Questa conferma”, sottolineano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’Ambiente Francesca Amato, “acquista per la nostra comunità un significato ancor più rilevante visto che arriva in un momento in cui si assiste purtroppo ad un peggioramento dei dati della differenziata in tutto il territorio regionale”.
In Piemonte, infatti, la produzione di rifiuti continua a crescere: nel 2024 si sono prodotte 82.000 tonnellate di rifiuti in più rispetto al 2023, a fronte di un calo demografico che continua inesorabilmente e ininterrottamente dal 2013. A fronte di ciò si registra una riduzione dei Comuni Rifiuti Free rispetto all’anno precedente, che passano dai 150 del 2023 agli attuali 135.
“Per questo grande risultato”, concludono gli amministratori, “dobbiamo certamente ringraziare tutti i cittadini e le attività economiche”.