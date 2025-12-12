Sala d'attesa senza riscaldamento nella stazione di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dell'associazione Gruppo Oltre di Vernante

***

Apprendiamo che il Comune di Cuneo sta valutando di sottoporre a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) proposte per ottenere l’utilizzo dei locali della stazione di Cuneo, in gran parte inutilizzati.

Non possiamo che esserne contenti, ma ci permettiamo di suggerire al Comune di avanzare, nel frattempo, a Rfi una richiesta immediata di più facile attuazione: riscaldare la sala d’attesa.

Dalla riapertura dopo la pandemia il locale è freddo.

Non sappiamo se si tratta di una scelta deliberata per scoraggiare le persone con problemi abitativi a passarvi il tempo.

Se così fosse ci sembra davvero un modo sbagliato per affrontare il problema, che penalizza anche le persone che devono attendere la partenza del loro treno (attesa spesso prolungata dai ritardi).

Qualsiasi siano i motivi che causano tale situazione riteniamo che il fatto che la stazione di una città come Cuneo non abbia una sala d’attesa riscaldata ci sembra poco dignitoso e ingiusto nei confronti dei cittadini che scelgono il trasporto pubblico.