“Buone feste a Bra”: presentato il ricco calendario natalizio della città [VIDEO]

È stato presentato ieri sera, giovedì 11 dicembre, in conferenza stampa nella sala consiliare Achille Carando del municipio di Bra, il ricco calendario di appuntamenti proposto da Comune di Bra e Ascom Bra, in collaborazione con i Comitati di via, gli sponsor e le varie realtà cittadine ben integrate sul territorio.

Sotto la Zizzola imperversa un'atmosfera di festa e vengono sfoggiate le luminarie e le decorazioni in tutta la Città.

Uno degli artefici degli appuntamenti di Natale è il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero: “Sarà un Natale molto importante come sempre per il piccolo commercio radicato sul territorio, i pubblici esercizi e le attività artigianali a Bra – ha sottolineato–. Un mese che rappresenterà una parte significativa del fatturato dell’anno e quindi la Città addobbata a festa e le vetrine luccicanti sono sicuramente un ambiente al quale il piccolo commercio non vuole rinunciare. Quest’anno abbiamo avuto un’adesione massiccia, superiore all’anno scorso, e ci attendiamo un buon Natale anche in termini di incasso, così come già positivo è stato il recente Black week. Questo fa emergere la voglia da parte dei consumatori di acquistare, fare regali, nonostante un periodo di ombre internazionali. Noi ci abbiamo messo il massimo impegno in collaborazione con l’amministrazione. Anche quest’anno vogliamo regalare alla città un’esperienza completa: dal trenino natalizio, attivo anche sabato 13 e 20 dicembre e pronto a far scoprire Bra in un modo speciale, alla pista di pattinaggio in Piazza Giolitti, ideale per momenti di spensieratezza con amici e famiglie. Bra Ciocconatale rappresenta un invito a vivere il Natale nel suo lato più autentico: passeggiate tra le vie illuminate, shopping nei negozi braidesi, intrattenimento per grandi e piccoli e tanta, tanta dolcezza”.

Tra presente e futuro, la macchina organizzativa Ascom guarda già anche al prossimo “Bra’s”: “Stiamo lavorando sulla programmazione dell’edizione 2026, che avrà come patron lo chef Antonino Canavacciuolo e sarà molto più ricca alla già importante edizione del 2024. Sarà più estesa a livello di eccellenze italiane, proporremo inoltre presentazioni in Italia e all’estero. Un Festival della salsiccia e degli altri prodotti di Bra di valore, non solo relativamente al territorio, ma a tutta Italia e all’estero”.

“Una conferenza stampa nella sala più importante del nostro Comune, proprio per dare l’idea della centralità della Città. Rispettando il principio di sussidiarietà vi sono varie realtà che partecipano agli eventi natalizi, in particolare l’Ascom, realtà associative e non solo che mettono a fattor comune idee, eventi e tanto lavoro – ha specificato il sindaco braidese Gianni Fogliato -. “Siamo una comunità che lavora e vorrà accogliere senza frenesia braidesi e cittadini delle zone limitrofe, cogliendo professionalità e talenti proposti in occasione del Natale. Sottolineo anche la cortesia dei nostri imprenditori, vuoi di commercianti, vuoi di artigiani, che non si trovano in altri sistemi. Anche la numerosa partecipazione alla conferenza e l’operosità delle associazioni di categoria sono segno di una scommessa che sarà vincente”.

Guarda le videointerviste

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NATALIZI BRAIDESI

Domenica 14 e 21 dicembre le vie del centro storico si animeranno con “BraCiocconatale”: dal primo pomeriggio e fino a sera, personaggi straordinari come Babbo Natale, i suoi elfi e persino Willy Wonka con il suo fedele Oompa Loompa e il vero Grinch saranno pronti a interagire con i più piccoli, scattare foto e regalare momenti indimenticabili.

Passeggiando per il centro, i visitatori potranno assistere a spettacoli di acrobatica aerea, farsi realizzare un ritratto dal caricaturista, divertirsi con il truccabimbi e lasciarsi incantare dagli spettacoli di magia e dalla musica dal vivo. A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà l’opportunità di ricevere dolci omaggi firmati Baratti & Milano, che saranno offerti a tutti i partecipanti: un goloso pensiero sarà consegnato a tutti coloro che faranno acquisti nei negozi aderenti del centro (con spesa di almeno 50 euro in un solo negozio oppure senza spesa minima acquistando in due o più punti vendita aderenti).

Un trenino natalizio per le vie del centro farà divertire grandi e piccini i sabati e le domeniche pomeriggio prima del Natale, mentre in piazza Giolitti ci sarà l’immancabile pista di pattinaggio, attiva fino a dopo l’Epifania. Le natività di Presepiando portano la magia delle Feste ai Giardini del Belvedere, mentre gli amanti del design potranno apprezzare la mostra “Tutti Designers – Dedalus Bra” allestita a Palazzo Mathis fino al 6 gennaio. Domenica 14 dicembre torna in viale Risorgimento il Mercatino di Natale, mentre domenica 21 dicembre in piazza Carlo Alberto ci sarà un appuntamento speciale con il mercato, dalle 8 alle 19.

Anche i Musei di Bra partecipano a rendere gioioso il periodo che precede il Natale, con laboratori dedicati ai bambini per creare con la natura (13 e 30 dicembre al Craveri), per divertirsi tra colori e fantasia (22 e 23 dicembre a Palazzo Traversa) e per salutare l’arrivo della Befana (6 gennaio al Museo del Giocattolo). Tutte le info su www.museidibra.it.

Ai più piccoli sono rivolte anche le iniziative organizzate dalla Biblioteca civica di Bra, in particolare le letture animate (15 dicembre), Magic English (13 dicembre), Bibliobebè e Incontro Gruppo di lettura (20 dicembre). Sempre in Biblioteca ci sarà il Mercatino del libro usato (13 dicembre), una divertente Tombolata di Natale per bambini (19 dicembre) e un appuntamento dedicato ai giochi da tavolo, scacchi e dama (22 dicembre). Tutte le info dettagliate qui: https://www.comune.bra.cn.it/it/eventi/dicembre-alla-biblioteca-di-bra-696319-696321.

E, infine, non mancano le occasioni di spettacolo: lo show Musica & Magia (12 dicembre Auditorium G. Arpino), il Concerto di Natale con Fondazione Fossano Musica (18 dicembre al Teatro Politeama), la commedia inserita nella Stagione teatrale 25/26 Tutte le donne della mia vita (19 dicembre Teatro Politeama), per concludere in musica con il tradizionale Concerto di Capodanno della Banda “Giuseppe Verdi”, dedicato a L’Elisir d’Amore (30 dicembre Teatro Politeama).

Il dettaglio degli eventi e il programma completo su www.turismoinbra.it. Per informazioni chiamare l’ufficio Manifestazioni al numero 0172.430185 o scrivere a turismo@comune.bra.cn.it