Fossano: il sindaco Tallone e il senatore Bergesio hanno accolto il vertice dei Carabinieri Forestali

Stamani, venerdì 12 dicembre, presso il Municipio di Fossano il sindaco Dario Tallone e il senatore Giorgio Bergesio hanno accolto una delegazione di alto livello dei Carabinieri Forestali.

L'appuntamento ha visto la partecipazione del nuovo comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Cuneo, il vicebrigadiere Rudy Biasiolli, accompagnato dal tenente colonnello Luca Stella, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Cuneo.

L’incontro si è focalizzato sulla salvaguardia del territorio. Il sindaco Tallone e il senatore Bergesio hanno sottolineato l'importanza di una cooperazione stretta per la tutela ambientale e agroalimentare della zona.

«L'incontro odierno assume un valore cruciale per la nostra comunità – ha dichiarato Dario Tallone -. Fossano, con le sue quindici frazioni e l'esteso patrimonio rurale, è un cuore pulsante di attività agricola che necessita di un'attenzione e di una protezione costanti. L'impegno garantito dal vicebrigadiere Biasiolli e dal tenente colonnello Stella, in particolare per la vigilanza sul fronte della polizia ambientale e forestale, è fondamentale. La piena disponibilità a lavorare in sinergia ci permette di guardare con maggiore serenità al futuro del nostro territorio e delle sue eccellenze».

Durante il confronto il sindaco ha evidenziato come Fossano sia una realtà caratterizzata da un'estesa area a spiccata vocazione agricola. Questo vasto comprensorio rurale necessita di una costante vigilanza e di un supporto specialistico, compiti fondamentali che rientrano nella mission dei Carabinieri Forestali.

Il vicebrigadiere Biasiolli e il tenente colonnello Stella hanno assicurato la massima disponibilità a collaborare con le autorità locali, in linea con l'impegno dell'Arma a presidiare e proteggere le ricchezze naturali ed economiche della provincia, con particolare attenzione alle dinamiche territoriali che caratterizzano il Fossanese.