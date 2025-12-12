La Corale Valle Stura inaugura i concerti natalizi a Vignolo

Nel giorno di Santa Lucia la Corale Valle Stura dà il via ai tradizionali concerti natalizi. Il primo appuntamento è in programma questa sera, venerdì 13 dicembre, alle ore 20:45 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Vignolo.

Un viaggio musicale tra repertorio sacro e profano con filo conduttore la nascita della Vera Luce, celebrata a Natale. Il concerto accompagnerà il pubblico in un'atmosfera di pace, armonia e auguri reciproci, aprendo ufficialmente la stagione delle feste nel territorio. L'ingresso è libero.