Attualità | 12 dicembre 2025, 17:18

La Corale Valle Stura inaugura i concerti natalizi a Vignolo

Questa sera alle 20:45 nella chiesa di San Giovanni Battista il primo appuntamento del ciclo dedicato alle feste

Nel giorno di Santa Lucia la Corale Valle Stura dà il via ai tradizionali concerti natalizi. Il primo appuntamento è in programma questa sera, venerdì 13 dicembre, alle ore 20:45 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Vignolo.

Un viaggio musicale tra repertorio sacro e profano con filo conduttore la nascita della Vera Luce, celebrata a Natale. Il concerto accompagnerà il pubblico in un'atmosfera di pace, armonia e auguri reciproci, aprendo ufficialmente la stagione delle feste nel territorio. L'ingresso è libero.

