Attualità | 12 dicembre 2025, 16:07

Natale da Fiaba a Mondovì: in arrivo una due giorni con mercatini, Babbo Bikers e l’Ohana Dream Show

Artigianato, oggettistica creativa, regalistica, giochi, vintage e prodotti tipici sabato 13 e domenica 14 in piazza Ellero

La città di Mondovì si prepara a vivere un intero fine settimana a misura di famiglia.

 Sabato 13 e domenica 14 dicembre, infatti, dalle  9 alle 19, le vie del centro storico di Breo ospiteranno uno speciale Mercatino di Natale con artigianato, oggettistica creativa, regalistica, giochi, vintage e prodotti tipici. 

Sabato 13 alle ore 11.30, 11.45 e 12.00 in piazzetta Moizo, invece, balletto di Natale “Merry Grinchmas” a cura de “La Terna”. Alle ore 15.30, ancora, presso la Biblioteca civica, spazio alla rassegna “Aspettando il Natale” con letture sceniche a cura dei GhissBross. 

Domenica 14 dicembre a partire dalle ore 11.30, poi, corteo cittadino Babbo Bikers – Babbi Natale in Moto con arrivo presso l’Ospedale Regina Montis Regalis dove avranno luogo diversi spettacoli a tema, il cui ricavato sarà devoluto alla Pediatria dell’Ospedale di Mondovì. 

Sempre domenica 14 dicembre alle ore 16.30 in piazza Ellero, infine, l’Ohana Dream Show, spettacolo gratuito con musiche disneyane e natalizie, luci e atmosfere da fiaba.

comunicato stampa

