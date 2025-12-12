Neive e Neviglie, donazioni Avis il 20 e 21 dicembre al macrocentro di Mango

Nuovo appuntamento con la solidarietà nel territorio di Neive e Neviglie. Sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 il gruppo Avis Neive-Neviglie promuove due giornate di donazione di sangue presso il macrocentro di Mango, in piazza Vittorio Veneto, facilmente raggiungibile grazie alla segnaletica predisposta sul posto.

Per partecipare è necessario prenotarsi online attraverso il sito www.avisalba.it. Si ricorda inoltre che, per poter effettuare il prelievo, devono essere trascorsi almeno 90 giorni dall’ultima donazione, secondo quanto previsto dalle norme sanitarie vigenti.

Per chi avesse difficoltà nella procedura di prenotazione o necessitasse di ulteriori chiarimenti, è possibile contattare Claudio al numero 350 5896171, a disposizione per fornire informazioni e supporto.