Spettacoli luminosi, mercatini e tanti appuntamenti per i più piccoli con IllumiNatale 2025

Venerdì 12 dicembre alle 19, presso l’Officina Santachiara (ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano) “Pasolini. Perché?”, a 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini uno spettacolo della compagnia Chille de la Balanza di Firenze (ingresso 8 euro).

Sabato 13 dicembre, dalle 10.30 alle 19.30, tornerà l’appuntamento con i Mercatini di Natale organizzati dall’associazione artigiani Made in Cuneo in Via Roma e, in Corso Giolitti dall’associazione La Nuvola e dal Comitato di Quartiere Cuneo Centro.

Alle 10 (e in replica domenica 14 dicembre sempre alle 10), al Museo Diocesano San Sebastiano, l’associazione Gioie di Creta condurrà workshop di ceramica dedicato al Natale e riservato agli adulti (prenotazioni: www.museodiocesanocuneo.it).

Per i più piccoli: alle 10 all’Officina Santachiara, “Era una casa molto carina”, spettacolo-laboratorio di lettura e musica dedicato ai bambini dai 0 ai 3 anni e ai logo genitori (ingresso 4 euro); alle 10.30 al Museo Civico, ci sarà “Le Renne in Festa”, laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni dedicato alla creazione di una decorazione natalizia (costo 5 euro, informazioni e iscrizioni: tel. 0171-634175, museo@comune.cuneo.it), mentre il Museo Diocesano San Sebastiano proporrà “Le Luci della Festa” (alle 15 e 16.30, prenotazioni www.museodiocesanocuneo.it).

Dalle 14 alle 18, in via Roma, ci sarà la possibilità di fare un giro in Carrozza con Babbo Natale e i suoi elfi, un’iniziativa benefica il cui ricavato andrà all’Associazione Ariaperta.

Inoltre, dalle 14.30, in Piazza Europa, nel villaggio “La Magia del Natale” a cura di Confartigianato Cuneo, Confcommercio Cuneo e We Cuneo, ci sarà “La Fabbrica di Babbo Natale” un laboratorio che permetterà a tutti i bimbi, aiutati dagli elfi di Babbo Natale, di costruire alcuni giocattoli che potranno poi portare a casa. Chi ama la storia potrà partecipare alla visita guidata “Cuneo Barocca” con merenda finale a cura di Conitours (ritrovo alle 14.30 in piazza Foro Boario, iscrizioni: www.cuneoalps.it).

Per l’edizione 2025 di IllumiNatale torneranno anche gli spettacoli luminosi itineranti “White Sensation” della Compagnia “Stardust” che, dalle 16.30 alle 18.30, animeranno Via Roma e Corso Nizza. A concludere la giornata sarà la Cena al Buio presso il ristorante Il Grill del Lovera, evento realizzato in collaborazione con l’U.N.I.Vo.C., associazione di volontari che collabora con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti a cui andrà il ricavato della serata (55 euro a persona, prenotazioni al numero 0171-690420).

La giornata di domenica 14 dicembre prenderà il via con il tradizionale mercato ambulante in piazza Galimberti.

Per i più piccoli: giri in carrozza con Babbo Natale e suoi elfi in Via Roma dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17; dalle 14.30 alle 18.30 in Piazza Europa, “Scrivi la tua lettera a Babbo Natale”, un’attività che permetterà ai più piccoli di scrivere la loro letterina in compagnia di altri amici e amiche; in Largo Audiffredi la Caccia ai Tesori del Natale organizzata dall’Associazione Y Events Aps e Truccabimbi con Mia Magic Color (Per un problema personale degli organizzatori , la Caccia ai Tesori del Natale in programma domenica 14 dicembre in Largo Audiffredi, e’ rimandata a domenica 21 dicembre sempre alle 15 in Largo Audiffredi).

; alle 16 la lettura animata “Notte di Luci” al Museo Diocesano San Sebastiano (prenotazioni: www.museodiocesanocuneo.it ); alle 17.30 presso l’Officina Santachiara, “Rodari Road”, viaggio teatrale che accompagna i bambini dentro le opere più celebri di Gianni Rodari (ingresso 6 euro, ridotto 5 sotto i 10 anni).

Inoltre, martedì 16 dicembre alle 21 in Sala San Giovanni protagonista sarà la musica tradizionale con il concerto “Rei e Pastres”, una veglia Occitana” del QuBa Libre Quartet, mentre mercoledì 17 dicembre alle 21, sul palco del Teatro Toselli, Roby Bella e i Blues it Studio che si esibiranno nel concerto “Il Blues nella Canzone d’Autore Italiana”.