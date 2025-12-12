 / Attualità

Attualità | 12 dicembre 2025, 10:52

Savigliano: sotto le feste, mezz'ora gratis di parcheggi blu

Iniziativa frutto della collaborazione tra GestoPark, Comune di Savigliano ed Ascom, valida fino al 6 gennaio

Anche per le festività 2025, a Savigliano è tornata l'iniziativa che offre mezz'ora gratis di parcheggi blu. 

Grazie alla collaborazione tra GestoPark, Comune di Savigliano ed Ascom, fino al 6 gennaio coloro che scaricheranno l'app “MyGestopark” potranno usufruire di 30 minuti di sosta gratuita al giorno nei parcheggi con strisce blu.

Come numerosi saviglianesi e non solo hanno potuto constatare lo scorso anno, il funzionamento è semplice. È sufficiente scaricare l'app gratuita sul proprio smartphone (vi si può accedere direttamente anche tramite il qr-code presente sulle locandine dell'iniziativa) e seguire la procedura inserendo i dati richiesti.

«L'iniziativa – spiegano dalle tre realtà coinvolte – mira ad incentivare lo shopping ed i passaggi in città in un periodo, quello delle festività natalizie, di grande fermento e vitalità».


 

cs

