Serralunga, il pranzo degli anziani tra comunità e attenzione alla sicurezza

Nei giorni scorsi Serralunga ha rinnovato uno dei suoi appuntamenti più sentiti, il consueto pranzo dedicato agli anziani, che ha riunito una parte importante della comunità in un clima di convivialità e partecipazione. Una giornata semplice, ma densa di significato, capace di andare oltre il momento conviviale per assumere anche un valore informativo e civico.

Accanto alla dimensione dell’aggregazione, l’incontro è stato infatti occasione per sensibilizzare la fascia più fragile della popolazione sui temi della sicurezza domiciliare, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fornito indicazioni utili e consigli pratici per prevenire situazioni di rischio nella vita quotidiana.

In chiusura, il sindaco Sergio Moscone e l’Amministrazione comunale hanno voluto rivolgere un ringraziamento pubblico a tutti coloro che, nel corso dell’anno, si mettono a disposizione della collettività: volontari che con discrezione e continuità contribuiscono alla cura del paese, intervenendo in caso di urgenze e nei lavori di manutenzione straordinaria. Un gesto di riconoscenza che ha sottolineato il valore del senso di comunità e dell’impegno condiviso, elementi che continuano a rappresentare una risorsa preziosa per Serralunga.