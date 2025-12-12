Spari nella notte a Sommariva Perno, uomo colpito da un proiettile al torace: è grave al Santa Croce di Cuneo

Massimo il riserbo tenuto sinora dagli inquirenti in merito a un grave fatto avvenuto nella tarda serata di mercoledì 10 dicembre tra Sommariva Perno e Corneliano d’Alba.
Qui un uomo classe 1990 è stato aggredito a colpi di arma da fuoco.
Secondo quanto appreso dal nostro giornale, la vittima dell’aggressione è stata centrata al torace da un proiettile.
Il 35enne è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e da questi trasportato al Dea dell’ospedale di Verduno in codice rosso.
Da qui è stato poi trasferito all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.