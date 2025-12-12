"Contes de Natal": le storie di Natale dalle valli occitane in scena nelle Alpi Marittime

In occasione del Natale, le Valli Grana e Po ospitano una piccola tournée teatrale dedicata alle tradizioni occitane. Protagonista è Claudio Franco, poliedrico attore amatoriale di Aisone, già noto per la tragedia occitana "Bastian Nevacho" e autore degli spettacoli leggeri "Reclam" e "Bartevelear", che porta in scena "Contes de Natal", una raccolta di racconti natalizi dalle valli occitane.

I testi sono scritti da Guido Olivero, narratore e saggista della Valle Stura, che si ispira a incontri, leggende e reminiscenze legate al tema invernale e natalizio. Claudio Franco li ha tradotti nell'occitano di Aisone, creando una versione autentica e radicata nel territorio. Lo spettacolo si propone come un'antica veglia durante la quale il pubblico ascolterà in lingua d'òc storie tramandate dai nonni, episodi antichi o contemporanei legati al Natale, immersi nell'atmosfera poetica di questo momento dell'anno.

Ad accompagnare le narrazioni sono i nouvè, le carole natalizie della tradizione occitana, suonati dal gruppo Les Randoulines. La formazione è composta da Silvia Mattiauda (organetto e cornamusa), Alessia Carboni (organetto), Claudia Chioso (ghironda e organetto), Antea Bongiovanni (flauto e percussioni), Simone Buccolo (violino e ghironda) e Gioele Bernardi (ghironda e chitarra). Un ensemble che restituisce al pubblico l'atmosfera autentica della musica popolare occitana.

Lo spettacolo, sempre a ingresso libero e gratuito, andrà in scena in due occasioni. Sabato 20 dicembre alle ore 21 a Monterosso Grana, presso la bocciofila di frazione San Pietro, con la collaborazione dell'Ecomuseo del Castelmagno (parte della rete Maraman – Paesaggio culturale delle Valli Occitane) e dell'Associazione La Cevitou. Domenica 21 dicembre alle ore 17 a Ostana, presso il Centro Culturale Lou Pourtoun, in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Viso a Viso, che dalle ore 14 propone la visita al Museo Etnografico di Ostana (prenotazioni e costi al numero 320 2712282 ).