Gli Oblivion ad Alba con "Tuttorial" mercoledì 17 dicembre

Mercoledì 17 dicembre 2025 alle 21 sul palco del Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba arrivano gli Oblivion.

Il celebre quintetto comico-musicale porterà in scena “Tuttorial”, il nuovo spettacolo satirico che trascina il pubblico nel caos irresistibile della contemporaneità.

Con “Tuttorial”, gli Oblivion si avventurano in un vero e proprio viaggio nel metaverso, uno show completamente dedicato all’oggi, alle sue mode e alle sue manie. Tendenze musicali, serie TV, satira di costume, politica e attualità: tutto finisce nello spietato frullatore creativo del gruppo, in una riscrittura continua delle follie legate alla civiltà digitale.

Tra parodie fulminanti, virtuosismi vocali e sonori, citazioni pop e incursioni nel passato, gli Oblivion offrono finalmente un manuale di sopravvivenza al presente: un anti-musical contemporaneo, irriverente e irresistibile, “a metà tra avanspettacolo e dj-set”.

“Tuttorial” si trasforma così in una mappa canterina dell’assurdo moderno, dove anche i grandi interrogativi umani trovano risposte alla portata di tutti. Chiunque, grazie a questo show, potrà scoprire come diventare star della poesia ermetica, campioni di ecologia circolare o persino distruttori di famiglie reali. Una guida per autostoppisti del terzo millennio, adatta a Boomer, Millennials, Gen Z, Gen Alpha… e perfino Neanderthal.

Biglietti

È ancora aperta la vendita degli abbonamenti e dei singoli biglietti della stagione:

Biglietteria del Teatro – Piazza Vittorio Veneto 3, Alba

Aperta tutti i giovedì dalle 15:00 alle 18:00 e due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Info biglietteria: 0173 292470 / 0173 292472

Libreria La Torre – Via Vittorio Emanuele 19/G

Online su ticket.it