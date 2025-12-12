Mondovì celebra il Natale con i bambini: la città "Amica della Famiglia" si anima di iniziative per i più piccoli

Saranno diversi gli appuntamenti pensati per i più piccoli e dall’immancabile respiro natalizio, che nei prossimi giorni animeranno la città di Mondovì anche alla luce della certificazione di “Comune Amico della Famiglia” recentemente conseguita. Sabato 13 dicembre, innanzitutto, alle ore 15 nei locali della Biblioteca Civica di via Francesco Gallo 12, lettura scenica “La cena di Natale” con i Ghissbross a cui farà seguito una piccola merenda per tutti i bambini. In contemporanea, si svolgerà anche un momento formativo per genitori dal titolo "Educare alla responsabilità. Come crescere bambini consapevoli, cooperativi e protagonisti delle proprie azioni" tenuto dalla pedagogista montessoriana Annalisa Perino. Sabato 20 dicembre, invece, alle ore 16 presso il Teatro “Baretti”, primo appuntamento di “Natale al cinema” con la proiezione de “La carica dei 101”. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 21 dicembre dalle ore 15 alle ore 18, ancora, spazio a “L’albero della Pace” e ad altri laboratori natalizi in piazzetta Moizo in collaborazione con l’ASD L’Albero del Macramé, il Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese e il Sistema Accoglienza Integrazione. Il 26 e il 28 dicembre, infine, sempre alle ore 16.00 al Teatro “Baretti” con ingresso libero e gratuito, duplice appuntamento di “Natale al cinema” con la proiezione de “Gli Aristogatti” (26 dicembre) e “Il Re Leone” (28 dicembre).