 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 12 dicembre 2025, 16:51

Natale in Corso Giolitti, torna il mercatino sotto i portici

Il 13 e 14 dicembre a Cuneo banchi di artigianato e antiquariato, associazioni di quartiere e l’arrivo di Babbo Natale con gli elfi per i più piccoli

Natale in Corso Giolitti, torna il mercatino sotto i portici

L’associazione “La Nuvola” organizza la nona edizione del mercatino “Natale in Corso Giolitti”, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 sotto i portici del lato destro del corso, dalle 9 alle 19, con espositori di artigianato e antiquariato provenienti da Piemonte e Liguria e con la partecipazione del Comitato di Quartiere Cuneo Centro e di altre associazioni. 

Nel pomeriggio di entrambe le giornate Babbo Natale e i suoi elfi animeranno l’evento distribuendo piccoli doni ai bambini e rendendosi disponibili per foto ricordo.

Per informazioni: Mauro 3356687732, oppure Elisa 3911182530

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium