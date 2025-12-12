 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 12 dicembre 2025, 11:38

Saluzzo: "Incontri che cambiano la vita" nel mondo della fotografia

Oggi venerdì 12 dicembre, terzo approfondimento a Saluzzo, legato alla mostra di Federico Scianna "La moda, la vita" alla Castiglia di Saluzzo, in dialogo con la mostra di Helmut Newton "Intrecci" al Filatoio di Caraglio. Ingresso libero prenotazione obbligatoria

Il fotografo Federico Scianna, alla Castiglia di Saluzzo dove è allestita la mostra &quot;La moda, la vita&quot;

Il fotografo Federico Scianna, alla Castiglia di Saluzzo dove è allestita la mostra "La moda, la vita"

Il terzo degli appuntamenti  di approfondimento Public Programme legati alle mostre di Helmut Newton "Intrecci" al Filatoio di Caraglio e Federico Scianna "La moda, la vita " alla Castiglia di Saluzzo  è oggi venerdì 12 dicembre alle 18 all'antico Palazzo Comunale, in salita al Castello.  La partecipazione è libera, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (link)

"Incontri che cambiano la vita. Amicizie nel mondo della fotografia" è il titolo dell'incontro che attraverso il coinvolgimento di importanti storici della fotografia, racconterà quanto il confine fra reportage e moda sia stato labile negli anni e quanto grandi autori del passato e del presente siano stati in grado di non farsi definire da un unico genere fotografico

Relatori: Ferdinando Scianna, fotografo, Gabriel Bauret, curatore, Monica Poggi, storica della fotografia, e Davide De Luca, direttore Fondazione Artea.

Il progetto Ferdinando Scianna. La moda, la vita alla Castiglia (piazza Castello, 1), curato da Denis Curti, è promosso e organizzato dal Comune di Saluzzo e della Fondazione Artea ed è reso possibile, oltre alle collaborazioni con la Fondazione Torino Musei, la GAM di Torino e la Fondazione Arte CRT, anche grazie al supporto del Museo Lavazza, di Confindustria Cuneo, della Fondazione Amleto Bertoni con Terres Monviso, e con il contributo dell’ATL del Cuneese e il patrocinio della Provincia di Cuneo. Accoglierà i visitatori fino al 1° marzo 2026, il venerdì dalle 15 alle 19 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Le due mostre in dialogo tra loro approfondiscono aspetti inediti o poco esplorati nelle carriere dei due autori, offrendo al pubblico due visioni complementari della moda, vista da Helmut Newton come provocazione dell’immaginario e da Ferdinando Scianna come racconto della vita.

Per biglietti e informazioni visitare il sito www.fondazioneartea.org.

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium