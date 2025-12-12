Saluzzo: "Incontri che cambiano la vita" nel mondo della fotografia

Il terzo degli appuntamenti di approfondimento Public Programme legati alle mostre di Helmut Newton "Intrecci" al Filatoio di Caraglio e Federico Scianna "La moda, la vita " alla Castiglia di Saluzzo è oggi venerdì 12 dicembre alle 18 all'antico Palazzo Comunale, in salita al Castello. La partecipazione è libera, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite ( link )

"Incontri che cambiano la vita. Amicizie nel mondo della fotografia" è il titolo dell'incontro che attraverso il coinvolgimento di importanti storici della fotografia, racconterà quanto il confine fra reportage e moda sia stato labile negli anni e quanto grandi autori del passato e del presente siano stati in grado di non farsi definire da un unico genere fotografico

Relatori: Ferdinando Scianna, fotografo, Gabriel Bauret, curatore, Monica Poggi, storica della fotografia, e Davide De Luca, direttore Fondazione Artea.

Il progetto Ferdinando Scianna. La moda, la vita alla Castiglia (piazza Castello, 1), curato da Denis Curti, è promosso e organizzato dal Comune di Saluzzo e della Fondazione Artea ed è reso possibile, oltre alle collaborazioni con la Fondazione Torino Musei, la GAM di Torino e la Fondazione Arte CRT, anche grazie al supporto del Museo Lavazza, di Confindustria Cuneo, della Fondazione Amleto Bertoni con Terres Monviso, e con il contributo dell’ATL del Cuneese e il patrocinio della Provincia di Cuneo. Accoglierà i visitatori fino al 1° marzo 2026, il venerdì dalle 15 alle 19 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Le due mostre in dialogo tra loro approfondiscono aspetti inediti o poco esplorati nelle carriere dei due autori, offrendo al pubblico due visioni complementari della moda, vista da Helmut Newton come provocazione dell’immaginario e da Ferdinando Scianna come racconto della vita.