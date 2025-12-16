 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 16 dicembre 2025, 14:50

Domani ancora allerta gialla nelle valli della Granda, dove il pericolo valanghe raggiungerà il grado Forte

Nel Monregalese e nelle valli Gesso e Vermenagna. I distacchi potranno avere dimensioni piuttosto grandi e minacciare in alcuni punti le vie di comunicazione esposte

Domani ancora allerta gialla nelle valli della Granda, dove il pericolo valanghe raggiungerà il grado Forte

Per la giornata di domani Arpa Piemonte ha emanato nuovamente l'allerta gialla sul Cuneese, in particolare sulle valli Gesso e Vermenagna oltre che su quelle del Monregalese, per cui Tanaro, Belbo e Bormida. 

Qui, domani, potrebbero verificarsi locali allagamenti, isolati fenomeni di versante, locali interruzioni della viabilità e possibili interruzioni di servizi per neve. 

In particolare, l'allerta permane per il pericolo valanghe, che sarà di grado Forte-4 su una scala che va da 1 a 5 proprio sulle vallate monregalesi e cuneesi. 

Nelle zone più colpite dalle precipitazioni, lungo i percorsi abituali le valanghe possono raggiungere dimensioni piuttosto grandi e minacciare in alcuni punti le vie di comunicazione esposte.

Qui gli accumuli al suolo delle aree più a rischio

Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno a partire dal mattino. 

Un singolo escursionista può facilmente provocare il distacco di valanghe, attenzione soprattutto nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza.

L'attuale situazione valanghiva richiede una grande attenzione e la massima prudenza. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve così come i distacchi spontanei di valanghe sono i tipici indizi di una debole struttura del manto nevoso.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium