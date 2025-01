Nuove tariffe per i parcheggi a Mondovì: si paga inserendo la targa. Tra le novità sosta gentile e scontistiche per residenti e titolari di esercizi commerciali

Entreranno in vigore tra pochi giorni le nuove tariffe per i parcheggi a pagamento nel Comune di Mondovì. Come anticipato negli scorsi giorni sarà la ditta Abaco Mobility spa di Padova, che ha già installato i nuovi parcometri, a gestire il servizio per i prossimi cinque anni.

“Il tema di oggi lo introduciamo con alcuni dati - ha detto il sindaco, Luca Robaldo -. A Mondovì ci sono 5.207 stalli di parcheggio, un numero importante suddiviso tra Altipiano, Breo e Piazza. Un numero molto alto rispetto alle altre “sorelle” della Provincia. Di questi 4.366 sono liberi, la parte restante: 296 per zona disco, 545 a pagamento, tutti nel rione di Breo. Un numero esiguo, lo evidenzio perché c’è un sistema di revisione in corso in tutte le città. Un altro inquadramento è legato alle tariffe: quando la Giunta ha deciso di regolarsi in base all’inflazione, la tariffa massima all’ora è quindi di 0.80 centesimi per i non residenti e 0.70 per i monregalesi. Ci tengo a sottolineare che Mondovì si attesta tra le città, insieme a Bra, con la tariffa più bassa, altre città come a Cuneo e Saluzzo invece dividono per zone, ma nessuna delle altre 'sorelle' ha la sosta gentile”.

Tante le novità in arrivo per i cittadini, a partire dall'inserimento della targa, sistema già in uso in altre città e all'estero, che consentirà di snellire le procedure di pagamento e anche i controlli.

“Ad oggi operiamo in oltre 130 Comuni italiani - ha detto Luca Gatto di Abaco Mobility -.Da oltre 50 anni operiamo nei servizi a supporto degli Enti locali, fornendo adeguate competenze e tecnologie. La novità sull'inserimento della targa è una rivoluzione, ma porterà benefici a tutti, snellendo anche l’utilizzo del parcometro all’utente che, dopo la registrazione, vedrà direttamente le tariffe a lui dedicate".

TARIFFE PARCHEGGI IN SUPERFICIE

I parcheggi blu in superficie saranno a pagamento dalle 08.00 alle 12.30 – dalle 14.30 alle 19.30 dei giorni feriali, gratuito nei festivi.

SOSTA GENTILE

È prevista la sosta gratuita per 15 minuti recandosi a parcometro e inserendo il numero di targa una volta al giorno.

In caso di pagamento, i 15 minuti gratuiti saranno aggiunti in automatico al periodo pagato.

Per i non residenti la tariffa minima è di 0,50 centesimi (30 minuti), la tariffa oraria fino a un massimo di quattro ore è di 0,80. Oltre le quattro ore consecutive: 1,10 all'ora.

Abbonamento mensile: 70 euro

Le tariffe per TUTTI i residenti nel comune di Mondovì e COMMERCIANTI

Tariffa minima: €0,40 (30 minuti)

Tariffa oraria: €0,70 / h

Abbonamento mensile: €65,00

Abbonamento mensile residenti ZTL: €40,00

Abbonamento mensile esercenti/studi (max 1 auto): €65,00

L'agevolazione residente include tutti, non soltanto a quelli residenti nelle zone prospicienti alle aree a pagamento. Per titolari di esercizi commerciali, somministrazione, artigiani del centro, titolari di studio sarà valida la tariffa agevolata con i prezzi previsti per i residenti (la misura riguarda i titolari, non indipendenti, ndr).

VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI

Prevista la sosta gratuita per i veicoli elettrici e un’agevolazione del 30% per quelli ibridi sulle tariffe orarie. Le tariffe speciali si applicano a veicoli in possesso di agevolazione (da richiedere tramite apposita modulistica).

COME PAGARE:

- Pagamento da parcometro con monete e carta di credito o bancomat – seguire le indicazioni sullo schermo e confermare le operazioni con il tasto verde

- Pagamento tramite smartphone (con APP EasyPark | Telepass | MooneyGo )

Le agevolazioni vengono calcolate in automatico con l’inserimento del numero di targa e sono disponibili a parcometro, tramite app solo con EasyPark.

PARCHEGGI SPECIALI

Oltre ai parcheggi per i disabili, sul territorio comunale sono previsti i parcheggi rosa gratuiti, riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con al seguito bambini fino a 2 anni: l'utilizzo è gratuito previa esposizione del tagliando di autorizzazione. Qui la mappa dei parcheggi.

Prevista gratuità per mezzi riservati ai servizi di polizia e di soccorso, i veicoli di proprietà e in uso all’Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni pubbliche, i veicoli dell’Asl, i veicoli di società concessionarie di pubblici servizi muniti di scritta identificiativa e/o contrassegno di riconoscimento in ragione degli interventi e delle funzioni di competenza a cui appartengono.

ESENZIONE PERIODO SALDI

Nel periodo dei saldi estivi ed invernali i parcheggi blu diventano gratuiti e permarranno inoltre le gratuità dal 17 al 24 dicembre. La sosta verrà regolamentata con zona disco.

“Dal 2022 a oggi sono stati 52 i giorni in cui è stata prevista l’esenzione per i saldi - ha aggiunto il sindaco -.Ricordiamo poi che il 50% dell’incasso va al Comune e l’altra metà della ditta”.

PARCHEGGIO MULTIPIANO QUARTIERE

Il pagamento avviene in uscita presso la cassa automatica presente nel multipiano.

Dalle 08.00 alle 19.00: €1,00/h

Dalle 19.00 alle 08.00: €0,20/h

Al momento - fanno sapere dall'azienda - per il multipiano non sarà possibile pagare con le app o con il POS perché l'impianto è obsoleto. In attesa si sostituzione si potrà pagare solo con i contanti.

Sarà sostituito anche il display luminoso che indicava gli stalli disponibili e che, fino a oggi, segnalava con colore rosso anziché verde i posteggi liberi.

ABBONAMENTI

H24 tutti i giorni

Abbonamento mensile auto: €37 / mensile moto: €10

Abbonamento trimestrale: €105

Abbonamento semestrale: €205

Abbonamento annuale: €400

Abbonamento annuale residenti ZTL Rione Breo: €300

Diurno 13 ore (tutti i giorni dalle 07.30 alle 20.30)

Abbonamento mensile: €19

Abbonamento bimestrale: €35

Abbonamento trimestrale: €53

Abbonamento quadrimestrale: €68

Abbonamento semestrale: €100

Abbonamento annuale: €196

Abbonamento annuale residenti ZTL Rione Breo: €150

Diurno 5 giorni (lunedì / venerdì o martedì / sabato dalle 07.30 alle 20.30)

Abbonamento mensile: €15

Abbonamento bimestrale: €28

Abbonamento trimestrale: €42

Abbonamento quadrimestrale: €55

Abbonamento semestrale: €80

Abbonamento annuale: €170

Abbonamento annuale residenti ZTL Rione Breo: €110

Diurno 5 giorni (lunedì / venerdì o martedì / sabato dalle 07.30 alle 20.30) – Dipendenti Comunali e 5 stalli auto CSSM

Abbonamento mensile: €13

Abbonamento bimestrale: €25

Abbonamento trimestrale: €35

Abbonamento quadrimestrale: €45

Abbonamento semestrale: €66

Abbonamento annuale: €130

Notturno 13 ore (tutti i giorni dalle 19.00 alle 08.00)

Abbonamento mensile: €13

Abbonamento trimestrale: €38

Abbonamento semestrale: €75

Abbonamento annuale: €145

Abbonamento annuale residenti ZTL Rione Breo: €100

BIGLIETTO FUNICOLARE

Come previsto nel bando, Abaco si sta strutturando con Bus Company per far sì che sia possibile avere acquistare già al parometro anche il biglietto della funicoalre.

REGISTRAZIONE TARGA - SPORTELLO

Ogni cittadino che ha diritto alle scontistiche previste dovrà registrarsi via telematica o presso lo sportello Abaco Mobility: SOLO in questo modo i parcometri potranno applicare le tariffe agevolate. Lo sportello si trova in Corso Statuto, 17 e sarà aperto con i seguenti orari.



GENNAIO 2025 > lunedì 08.30 – 13.30 | mercoledì 14.00 – 16.00 | venerdì 08.00 – 13.00

DA FEBBRAIO 2025 > lunedì 10.30 – 13.30 | venerdì 13.30 – 16.30

tel: 3459244319 | mail: parcheggi.mondovi@abacospa.it

La modulistica, nei prossimi giorni, verrà anche caricata sul portale dell'azienda al sito www.abacosmartcities.it/mondovi-cn/