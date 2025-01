Vignolo, auto si ribalta in un campo in via Roccasparvera: deceduto un uomo

Grave incidente stradale a Vignolo, nella mattinata di oggi (lunedì 13 gennaio). Che fa segnare, purtroppo, la prima vittima della strada nel 2025 della provincia Granda.

Coinvolta un’unica automobile, con un solo occupante all’interno – non sono ancora note le generalità ma sarebbe un 45enne cuneese -, ribaltatasi in un campo nei pressi di un’officina mentre procedeva lungo via Roccasparvera: gli inquirenti sono attualmente al vaglio della dinamica effettiva.

Sul posto sanitari e vigili del fuoco. La salma dell'uomo è stata tradotta alla camera mortuaria del cimitero locale.