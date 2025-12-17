Le Poste consegnano in ritardo “Montagne Nostre”, il CAI: "Ci scusiamo con i soci"

Egregio Direttore,

vorrei approfittare della Vostra ospitalità per scusarmi con tutti i Soci del CAI di Cuneo che hanno ricevuto con grave ritardo la rivista “Montagne Nostre” (e anche con quelli che a tutt’oggi non l’hanno ancora ricevuta…).

Il 12 novembre sono state consegnate dalla tipografia alle Poste di Cuneo 2.316 copie della rivista che conteneva, come notizia principale, la convocazione dell’Assemblea per il giorno 28 novembre 2025. La mancata notifica dell’Assemblea ha creato un disservizio per la nostra associazione e potrebbe determinare formali proteste da parte di qualche Socio, oltre al danno economico (655 euro per spese di spedizione).

La cosa curiosa è che, di fronte ai nostri solleciti nei giorni precedenti all’assemblea, le Poste hanno segnalato di avere forti ritardi per i grandi carichi di lavoro e che la rivista “giaceva” a Torino… non oso pensare a cosa succederà in questi giorni che precedono il Natale!

Abbiamo comunque una buona notizia per questa simpatica azienda: nel 2026 il CAI di Cuneo non contribuirà più ad aumentare i loro ingestibili sovraccarichi di lavoro.

A questo punto approfitto ancora della Vostra ospitalità per inviare i migliori Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo ai Soci CAI e a tutti gli appassionati di montagna (almeno arriveranno in tempo utile e risparmiamo il francobollo…).

Cordiali saluti.

Il presidente

Paolo Salsotto