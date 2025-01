Neve anche a quote collinari, imbiancata la Valle Belbo. A Limone Pancani oltre mezzo metro di accumulo

Neve anche a quote collinari in provincia di Cuneo, dove in certe zone si stanno registrando accumuli lievi o comunque inferiori ai 10 centimetri al suolo. Più significativi quelli in quota, dove superano i 25 centimetri. Alla stazione di Limone Pancani i dati non validati evidenziano 56 centimetri di neve fresca al suolo. E' al momento il dato più alto per la nostra provincia, tra quelli monitrati da Arpa Piemonte

Anche le Langhe sono parzialmente imbiancate, in particolare nella zona della Valle Belbo.

Neve nel Cebano, dove è interessato anche il tratto autostradale della A6 Torino-Savona tra Ceva e Millesimo in entrambe le direzioni. Neve anche sul colle di Nava.

Nelle prossime ore precipitazioni in aumento, specie a ridosso dei rilievi alpini Ovest e Sudovest tra Marittime, Cozie e Graie.

Non si registrano al momento criticità alla circolazione stradale. Il colle della Maddalena per ora è regolarmente aperto.