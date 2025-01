Tra una settimana riparte la Cuneo-Saluzzo. Treni di prova sulla tratta per Arenaways [FOTO E VIDEO]

Manca ormai una settimana al ritorno dei treni sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano e c'è gran fermento ad Arenaways, il vettore che effettuerà il servizio sulla tratta sospesa ormai da quasi 13 anni per la quale saranno impegnati treni ATR 220 da 155 posti, che collegheranno i due capolinea con 24 corse giornaliere, dal lunedì al venerdì, con una riduzione delle corse nel weekend.

Per non farsi trovare impreparati all'evento, tra oggi (lunedì 20 gennaio) e domani Arenaways effettuerà alcune corse sperimentali pre-esercizio, utili anche per la conoscenza della linea da parte del personale.

Il primo convoglio ha percorso la tratta Asti-Cuneo, via Saluzzo, per raggiungere il capoluogo della Granda nel primo pomeriggio (l'arrivo è avvenuto puntuale alle ore 14.05) prima di ripartire per il ritorno nell'Astigiano via Saluzzo-Torino Lingotto. Altra corsa tra Asti e Cuneo a metà pomeriggio, con arrivo previsto in serata.

L'ARRIVO DEL TRENO [VIDEO]

Il servizio di prova si ripeterà domani, martedì 21 gennaio, giornata nella quale si effettueranno altre sette corse.

Ricordiamo che la tariffazione del servizio ferroviario sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano seguirà la struttura tariffaria chilometrica regionale. I costi dei biglietti saranno i seguenti: Saluzzo-Savigliano: 2,50 euro, Cuneo-Saluzzo: 4,60 euro, Cuneo-Savigliano: 5,30 euro.

l primo treno lascerà la stazione di Cuneo alle 6,05 per essere a Busca alle 6,22, a Costigliole alle 6,31, a Verzuolo alle 6,37, a Manta alle 6,40, a Saluzzo alle 6,46.

Ripartenza alle 6,52 per Savigliano dove entrerà in stazione alle 7,07, cioè 15 minuti prima del passaggio del Regionale veloce per Torino previsto alle 7,22.