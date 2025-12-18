 / Attualità

Attualità | 18 dicembre 2025, 11:07

Monastero di Vasco, approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la rotatoria vicino al cimitero

L'opera, fortemente voluta per aumentare la sicurezza, verrà realizzata tra la provinciale 36 e 271. L'appalto per i lavori previsto per la primavera del 2026

L'incrocio dove sarà realizzata la rotatoria

Procede l'iter per realizzazione della rotatoria all'incontro tra la provinciale 36 e 271 nel Comune di Monastero di Vasco.

È stato approvato nelle scorse ore, con decreto del presidente della Provincia di Cuneo, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'opera, per la quale l'ente aveva già messo a bilancio circa 440mila euro.

Il documento approvato è un passo ulteriore che darà modo di procedere con la stesura e approvazione del progetto esecutivo, quello paesaggistico, della sovrintendenza. 

"Le strade provinciali 36 e 271 sono interessate quotidianamente da un flusso di mezzi sia pesanti sia leggeri che transitano nell’incrocio tra le stesse, a elevata velocità creando situazioni di pericolo per gli utenti - evidenzia il consigliere provinciale, Pietro Danna -. Per ridurre i pericoli derivanti da questo stato di fatto e accogliendo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale di Monastero Vasco che chiede maggior sicurezza per gli utenti, stiamo lavorando per la realizzazione della rotatoria. Siamo contenti che l'iter proceda rapidamente. In questo senso prevediamo che l'opera possa essere appaltata per la primavera del 2026". 

Il progetto prevede inoltre l’adeguamento ed il potenziamento del limitrofo accesso della strada comunale sulla strada provinciale, ai fini di garantire l’accesso in sicurezza all’area cimiteriale di Monastero Vasco. 

Arianna Pronestì

