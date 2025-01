STORIE DI MONTAGNA 145/ Sofia e l'arte dei fiori

Prosegue sulle pagine di Targato Cn il nostro appuntamento settimanale coi racconti di vita dalle valli cuneesi raccolti dalla scrittrice Cinzia Dutto.

Il modo in cui ho conosciuto Sofia è davvero unico.

A dicembre, per il mio compleanno, ho ricevuto un regalo meraviglioso, uno di quei regali che ti fanno capire che chi te lo ha donato ha pensato a te. Quando ho aperto il pacchetto la prima cosa che ho pensato è che dovevo assolutamente conoscere chi aveva fatto quel piccolo tesoro delicato e unico.

Non sono passati molti giorni e mi sono ritrovata nel negozio di Sofia, una mamma creativa, solare a cui non manca mai il sorriso. Siamo a Chiusa Pesio (CN) e nella piazza centrale il suo piccolo negozietto è una vera perla. Si chiama “Sofia Fiori e cose carine!” un invito a entrare

Un Nuovo Inizio

La protagonista di questa storia si diploma geometra, e per un breve periodo svolge questa professione che però non l’ha mai appassionata davvero. “In seguito ho lavorato per un periodo come segretaria, ma sentivo che non mi realizzava. La creatività è sempre stata il mio motore: volevo fare qualcosa con le mani, qualcosa di mio.”

In paese c’era il negozio della zia, chiuso da anni e così, sfruttando il tempo libero dato dalla pandemia e dalla disoccupazione, prende una decisione. Nel 2021 ha aperto il suo negozio, non un semplice punto vendita di fiori, ma un laboratorio creativo dove i fiori diventano arte.

Il negozio non è un classico punto vendita di fiori. Ogni settimana vengono acquistati pochi fiori, sempre freschi, per garantire varietà e qualità. “Non ho mai voluto accumulare grandi scorte. Preferisco che i clienti mi chiamino per richieste specifiche, così posso lavorare su misura. È una scelta che mi permette di creare composizioni uniche e di mantenere il controllo creativo. Mi piace sentirmi dire fai tu, perché vuol dire che ho conquistato la fiducia dei clienti”

Tra i dettagli che rendono il lavoro di Sofia speciale, ci sono le frasi personalizzate che accompagnano le creazioni. “Inserisco una frase che tocca il cuore di chi la riceve, perché i sentimenti contano. Che siano mariti, fidanzati o compagni, i clienti apprezzano molto questo tocco personale. Sanno che con le mie composizioni riusciranno a emozionare chi le riceve.”

La frase che mi ha stupito di più è stata sentirle dire: “Oggi non di devono regalare semplici oggetti, ma sentimenti”. Ecco perché il regalo che ho ricevuto mi ha toccato il cuore.

Guardando al futuro, Sofia sogna di espandere la sua attività online. “Mi piacerebbe gestire un e-commerce, farmi conoscere ancora di più e ampliare i miei servizi. Già ora collaboro per matrimoni e creo bomboniere personalizzate, faccio set fotografici e vetrine, ma vorrei raggiungere un pubblico più vasto.”

Ho scoperto che fa anche corsi creativi per adulti e bambini dove insegna a creare ghirlande uniche. Costruisce ogni pezzo a mano, aggiungendo decorazioni che raccontano una storia.”

La sua creatività è a Tutto Tondo. Puoi trovare qui i suoi dati: https://www.instagram.com/sofiafioriecosecarine/

L’attività non si limita ai fiori freschi. La proprietaria lavora con stoffe e materiali vari, recuperando e stabilizzando elementi per creare decorazioni personalizzate. “Ho sempre avuto una passione per le stoffe, ma il vero salto creativo è stato scoprire come stabilizzare i fiori e altri materiali per usarli nelle composizioni.”

Le sue creazioni, come le decorazioni per la casa o per eventi particolari, dimostrano un’attenzione unica ai dettagli. “Mi piace partire da zero, costruire tutto, dai telai alle decorazioni. Ogni pezzo è fatto a mano, con cura e amore. Per me, è importante che ogni cosa che creo sia unica.”

La sua è un'Attività con un'Anima. Dietro ogni composizione c’è la passione per la bellezza e il desiderio di emozionare. “Non voglio solo vendere fiori, voglio creare qualcosa che rimanga. È un lavoro semplice, ma non comune. Serve passione, creatività e tanta dedizione. E questo, credo, si vede in ogni pezzo che realizzo.”

Tra sogni di crescita e una forte connessione con la sua comunità con cui collabora in vari progetti, decorando anche parti del paese, questa imprenditrice continua a dimostrare che, con passione e impegno, anche un piccolo negozio può diventare un luogo magico dove fiori e creatività prendono vita. Certo, un piccolo regno all’avanguardia, dove molti, dal fioraio del paese, pensano di andare per acquistare solo fiori, ma sono sicura che le meravigliose mani creative di Sofia, conquisteranno sempre più clienti e il suo piccolo negozietto resterà per molto tempo una porta aperta.

Non vi ho detto quel’è stato il regalo che ho ricevuto!

Un bellissimo soffione, un’opera d’arte che rimane intatta, grazie al metodo di stabilizzazione che ha scoperto Sofia, che riesce persino a colorare questi piccoli pezzi di natura. Insieme al dono un’etichetta: “esprimi un desiderio”! Così ho fatto, un sogno per ogni seme del soffione.