La Provincia stanza 440mila euro per la rotatoria a Monastero Vasco

La rotatoria a Roapiana, all'incontro tra la provinciale 36 e 271, si farà. È stata infatti approvata ieri, lunedì 19 ottobre, dal Consiglio Provinciale una variazione di bilancio che mette 440mila euro a disposizione dell'ente per la realizzazione dell'opera.

"Un bel risultato - dice soddisfatto il consigliere provinciale Pietro Danna, che è anche consigliere a Monastero di Vasco -, si tratta di un intervento fortemente voluto per aumentare la sicurezza dell'area. L’incrocio tra le due provinciali è molto trafficato e presenta alcune criticità che mediante una nuova rotatoria potrebbero essere risolte, a cominciare dall’elevata velocità di percorrenza della provinciale 36 tra Vasco e Roapiana".

[Un sopralluogo nel 2022]

"La Provincia si è dimostrata particolarmente attenta alle problematiche legate alla viabilità, non solo sul nostro territorio, ma su tutta la Granda - commenta il sindaco di Monastero di Vasco, Franco Bosio -. Siamo grati all'ente per aver dato ascolto alle richieste che abbiamo presentato in questi anni al fine di intervenire con la creazione di una rotatoria che possa rendere più sicuro l'incrocio, teatro purtroppo di numerosi incidenti stradali. Questo è un primo importante passo e ringrazio in particolare il presidente della Provincia, Luca Robaldo e il consigliere provinciale Pietro Danna. Con la Provincia siamo in confronto costante ed è uno obiettivo unire per forze per mettere l'opera in cantiere il prima possibile".

L'obiettivo è quello di procedere con la realizzazione di una rotatoria, in modo da poter intervenire in tempi contenuti, senza modificare eccessivamente la morfologia dell'area, il Comune si occuperà poi della parte relativa ai sottoservizi e della creazione di una strada di accesso al cimitero.

Previsto già nelle prossime settimane l'invio delle lettere per gli espropri necessari per la realizzazione della rotatoria.