Fossano: lunedì 22 dicembre l’ultimo consiglio comunale dell’anno, 19 i punti all'ordine del giorno

È in programma lunedì 22 dicembre, alle 19, in Sala Rossa del municipio di via Roma a Fossano, l’ultimo consiglio comunale del 2025.

Tra i 19 punti trattati all’ordine del giorno la relazione annuale del garante dei diritti delle persone private e della libertà personale Michela Revelli e una comunicazione sulla deliberazione della Giunta Comunale 437 del 4 dicembre scorso, relativa al “Bilancio di previsione 2025/2027, prelievo dal Fondo di riserva e dal Fondo di riserva di cassa n. 2”.

Si procederà inoltre all’approvazione del programma previsto dall’articolo 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) per i contratti di collaborazione autonoma per l’anno 2026 e l’approvazione delle aliquote del 2026 sull’imposta municipale propria (Imu), così quelle sull’Irpef.

Verrà anche ufficializzata la nuova imposta di soggiorno per il 2026, secondo regolamento.

Si adotteranno inoltre le conferme delle tariffe 2026 del canone unico patrimoniale e di concessione per le occupazioni mercatali.

Nell’ambito del bilancio di previsione finanziario 2026, verranno poi confermate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. Tra gli argomenti anche le tariffe 2026 per l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio e il gettone di presenza per i consiglieri comunali, nonché la verifica delle aree residenziali e produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie.