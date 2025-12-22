L'orgoglio della Maggioranza consigliare per l'approvazione del Piano Sociosanitario del Piemonte

Il Consiglio regionale ha approvato oggi, lunedì 22 dicembre, il Piano Sociosanitario Regionale 2025-2030, documento di programmazione socio-sanitaria che definisce le linee guida strategiche e operative per la Sanità e il Welfare regionale per il prossimo futuro.

«Siamo orgogliosi di avere contribuito a un documento moderno e approfondito – commentano i capigruppo della Maggioranza consiliare, Carlo Riva Vercellotti (FdI), Fabrizio Ricca (Lega), Paolo Ruzzola (Forza Italia) e Silvio Magliano (Lista Civica Cirio Presidente PML) -; il Piano Socio Sanitario Regionale è frutto di un’ampia condivisione e tiene conto, per quanto possibile, delle risultanze di un lavoro capillare di confronto con le parti sociali, i portatori di interesse, il territorio, durato quasi tre mesi».

«Durante la discussione in Consiglio regionale – proseguono i capigruppo – è stato possibile inserire alcuni elementi e specificarne altri che riteniamo molto importanti per offrire ai piemontesi una servizi socio-sanitari all’avanguardia, che tengano conto delle esigenze dei residenti nelle aree urbane come di quelle di chi risiede in zone rurali, montane o decentrate e che offrano condizioni di lavoro e di operatività definite e quanto più possibile agevoli agli operatori del settore».

«Gli Assessori Riboldi e Marrone – concludono Riva Vercellotti, Ricca, Ruzzola e Magliano -, hanno predisposto un documento approfondito e coraggioso, capace di rispondere alle esigenze dei piemontesi e di cogliere le opportunità delle nuove tecnologie, ma soprattutto in grado di dare una visione dei servizi socio-sanitari dei prossimi anni e della direzione in cui devono evolvere. Siamo fieri che il Consiglio, nel pieno rispetto delle sue prerogative di Ente legislativo, abbia condotto una discussione approfondita e nel merito, proponendo la sua visione derivante dalle sensibilità e dalle esperienze dei Consiglieri e recependo, ove possibile, le istanze dei portatori di interesse. Un grande lavoro di squadra che ha, come sempre, al centro il bene del Piemonte e dei piemontesi”.



