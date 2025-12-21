Mondovì, la Provincia pronta ad acquisire il "Michelotti" per la nuova sede dei licei

Se ne parla da oltre dieci anni del riutilizzo del vecchio ospedale "Santa Croce" di Mondovì Piazza per dare una nuova sede ai licei.

Tante ipotesi, troppa burocrazia e con il tempo sono lievitati i costi e tutto si è arenato. Ora però con l'intervento della Provincia di Cuneo pare si arriverà a una svolta.

È stata infatta approvata all'unanimità, nel corso dell'ultimo consiglio provinciale, la determina per l'acquisizione dell'immobile da parte dell'ente, che si è detto pronto ad acquistarlo dall'AslCn1.

Come spiegato negli scorsi mesi, su proposta di un soggetto privato, la Provincia ha avviato un percorso di partenariato pubblico-privato per la costruzione di un nuovo polo scolastico destinato a ospitare il Liceo Statale “Vasco – Beccaria – Govone”. Il progetto prevede il recupero dell’area dell’ex Ospedale Michelotti, in particolare del cosiddetto “Padiglione Michelotti-Bertone” e degli edifici adiacenti delle ex Carceri, oggi di proprietà privata.

Nel 2022 l'Asl aveva tentato più volte di vendere il Padiglione Michelotti-Bertone e i terreni circostanti, ma sia la manifestazione di interesse che le due aste pubbliche indette nel 2024 sono andate deserte.

L'Azienda Sanitaria ha rilanciato quest'anno proponendo una trattativa privata, ma nonostante un ribasso del prezzo di vendita, il costo per l'acquisto dell'immobile rimaneva superiore al milione di euro.

Una cifra considerevole, tenendo conto che la proprietà in vendita composta da due blocchi, non è sottoposto a vincoli da parte della Soprintendenza dei beni culturali a differenza del "Gallo", ma - in base al nuovo piano regolatore cittadino - sorge in un'area destinata ad ospitare servizi e che, dunque, non potrebbe essere utilizzata per edifici residenziali, ricettive o attività commerciali.

La Provincia lo scorso giugno ha formalizzato il proprio interesse all’acquisto, avviando una trattativa diretta con l’Asl, con la quale è stato organizzato poi un incontro tecnico lo scorso agosto.

Successivamente la Provincia ha trasmesso una prima valutazione immobiliare non vincolante, che stimava il valore del complesso in 330 mila euro. Una cifra giudicata troppo bassa dall’ASL CN1, che ha espresso il proprio dissenso nel novembre 2025.

Il confronto è quindi proseguito con un tavolo tecnico convocato a novembre, durante il quale sono state riesaminate le caratteristiche dell’immobile. A seguito di ulteriori approfondimenti, la Provincia ha presentato una nuova perizia, questa volta basata sul valore massimo di mercato, quantificando il prezzo in 483 mila euro.

Su questa base, l’amministrazione provinciale ha deciso di procedere con una proposta di acquisto per tale importo, a cui si aggiungeranno le spese notarili, interamente a carico della Provincia.

"L’area dell’ex Ospedale Michelotti - spiegano dalla Provincia - è ritenuta strategica per la realizzazione del nuovo istituto scolastico, anche in considerazione della variante urbanistica attualmente in fase di definizione da parte del Comune di Mondovì. L’intervento si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione degli istituti superiori cittadini, già avviato con la demolizione e ricostruzione dell’Istituto Tecnico "Baruffi”. Il fabbricato potrà in futuro essere demolito e riqualificato nell’ambito delle opportunità di finanziamento che si renderanno disponibili".

Le risorse economiche per l’operazione sono già coperte e inserite nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2025-2027. Con voto unanime, il Consiglio provinciale ha quindi dato il via libera all’acquisizione dell’immobile, dichiarando il provvedimento immediatamente eseguibile e trasmettendo la deliberazione all’ASL CN1 per gli adempimenti di competenza.

Con il 2026 potrebbe scriversi per davvero una nuova pagina per l'edilizia scolastica locale e, soprattutto, per il recupero di uno dei maggiori "contenitori vuoti" di Piazza.