A Sommariva Perno micronido troppo caro? L' amministrazione comunale convoca una riunione per illustrare la situazione

Una lettera firmata dai genitori con bimbi frequentanti il micronido comunale “Fragolino” di Sommariva Perno segnala un aumento spropositato della retta mensile.

Dal testo trapela la spiacevole sorpresa di un rincaro non indifferente: “Gentile redazione, mi rivolgo a voi per segnalare un fatto che sta generando forte disagio e malcontento tra molte famiglie che hanno iscritto i propri figli al Micronido comunale di Sommariva Perno. Con l’avvio del nuovo anno educativo, ad iscrizioni già presentate, il Comune di Sommariva Perno ha deciso di aumentare in modo spropositato la retta del micronido comunale.

La quota mensile per un tempo pieno è passata da 545€ a 735€, *quasi 200€ in più, senza alcun miglioramento dei servizi offerti. Tale aumento considerevole è stato comunicato alle famiglie ad una settimana dall’inizio dell’anno educativo, non lasciando così il tempo alle famiglie di trovare valide alternative.

Una famiglia si ritrova quindi a dover affrontare un costo annuo aggiuntivo di oltre 2.200,00€, per un servizio che rimane invariato. L’orario di uscita per un/a bambino/a frequentante il tempo pieno è tra le 16 e le 16.30, pertanto i genitori si trovano costretti a tirar fuori altri soldi per poter pagare una baby sitter che possa tenere il/la proprio/a figlio/a fino al termine dell’orario lavorativo.

In un momento in cui si parla tanto di supporto alla genitorialità, natalità e conciliazione lavoro-famiglia, questa scelta appare non solo incoerente, ma anche profondamente ingiusta e discriminatoria verso chi lavora e ha necessità di un servizio essenziale come il nido per non dover rinunciare al posto di lavoro.

Chiediamo che venga data voce alle famiglie coinvolte e che venga aperto un confronto serio e trasparente sul tema.

Le famiglie dei bambini iscritti”.

Da noi interpellato, il sindaco di Sommariva Perno Stefano Rosso, dichiara: “L’amministrazione comunale, per condividere con i cittadini la questione delle rette del micronido, ha convocato una riunione con i genitori per il giorno 11 settembre alle ore 18 presso il Comune”.