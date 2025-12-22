Provincia e Fondazione CRS, incontro istituzionale tra i presidenti Robaldo e Villois

Si è svolto lo scorso giovedì 18 dicembre l’incontro istituzionale tra il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Francesco Villois. Un momento di confronto cordiale e costruttivo sui temi di interesse comune e sul ruolo delle istituzioni e delle fondazioni bancarie nello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Nel corso dell’incontro, il presidente Villois ha omaggiato il presidente Robaldo di un volume dedicato a Santorre di Santarosa, illustre patriota saviglianese, figura di primo piano del Risorgimento italiano e simbolo di impegno civile e amore per la libertà. Il gesto è stato accolto con apprezzamento dal presidente Robaldo, che ha sottolineato, oltre alla personale predilezione per la storia come argomento di lettura, l’importanza di valorizzare la memoria storica e culturale del territorio come elemento fondamentale per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza.