Tre auto e un mezzo pesante si tamponano sulla Sp7 a Cherasco. Strada chiusa un’ora

E’ prevista entro una mezz’ora – per le 13.30-13,45 – la riapertura della Strada Provinciale 7, che da qualche minuto è tornata percorribile in senso unico alternato dopo essere stata chiusa per circa un’ora a causa di un incidente verificatosi in via Pollenzo a Cherasco, nel tratto compreso tra la rotonda ai piedi della salita Bergoglio e la frazione braidese.

L’incidente ha visto coinvolti un mezzo pesante e tre automobili, andatisi a tamponare violentemente. Una delle tre auto è finita fuori strada, ma fortunatamente nessuno degli occupanti i quattro mezzi è risultato ferito. Ovviamente pesanti invece le ripercussioni sulla circolazione stradale lungo una delle direttrici più trafficate e importanti della provincia.

Sul posto sono intervenuti pattuglie della Polizia Locale di Cherasco e di quella di Bra, a supporto, insieme a tecnici della Provincia.

Mentre scriviamo sono in corso operazioni di pulizia della carreggiata, che verrà poi riaperta al traffico.