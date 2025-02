Chi e come riceverà i ristori per la chiusura del tunnel di Tenda? I primi aiuti al mondo del turismo

Sabato 8 febbraio - meteo permettendo, perché è prevista un'abbondante nevicata, con conseguenti difficoltà di spostamenti - il Comune di Limone Piemonte ospiterà la conferenza annunciata da Targatocn la scorsa settimana, durante la quale l'assessore al Commercio della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, spiegherà i criteri di distribuzione del milione di euro messo a bilancio dalla Regione a favore delle attività danneggiate dalla prolungata chiusura del tunnel di Tenda.

Sono tante: commercianti, albergatori, ristoratori. Ma anche artigiani, ambulanti, professionisti del turismo... E sarà proprio il mondo del turismo e dell'accoglienza ad essere privilegiato, in questa fase. Difficile accontentare tutti con un milione. E altrettanto inutile dare pochi spiccioli a pioggia, soprattutto per quelle attività che hanno evidenziato di aver perso oltre il 40% degli incassi dopo la chiusura del Tenda. In particolare quelle di Limone Piemonte e della valle.

Il turismo è quello che ha pagato il prezzo più alto e il milione di euro stanziato dalla Regione sarà destinato a questo. In modo esteso, comprendendo anche il commercio e la ristorazione più prossimi al cantiere del Tenda.

Bongioanni, per quantificarli, si rifarà ai criteri già usati durante il Covid. Una "fetta a tutti" e una parte parametrata sulla cubatura dell'attività o sui bilanci dichiarati e, quindi, sulle perdite dimostrabili.

La notizia lanciata nei giorni scorsi non era stata accolta bene a Cuneo, dove difficilmente potrà arrivare qualcosa. Ma il malumore è dovuto anche a quello che è stato interpretato come uno "sgarbo" istituzionale. Il fatto di non aver coinvolto il territorio e la Camera di Commercio in questa partita dei ristori, come era invece stato concordato in un incontro del 2 gennaio, ha fatto arrabbiare diversi primi cittadini. La sindaca del capoluogo lo aveva messo nero su bianco scrivendo una lettera a Cirio e rappresentandogli come la chiusura del Tenda abbia danneggiato anche gli ambulanti di Cuneo e tanti artigiani.

Alberto Cirio ci ha "messo una pezza". Il presidente stamattina ha partecipato ad una videocall con l'assessore Bongioanni, che è anche consigliere a Limone Piemonte, con Marco Gallo, assessore alla Montagna, con i sindaci del Comitato di monitoraggio e la Camera di Commercio.

Un incontro in cui è stato ribadito che un milione non basta a ristorare tutti e che saranno le attività collegate al turismo ad essere destinatarie di questa prima fetta.

La speranza, per chi resterà a bocca asciutta, sta in quei tre milioni che Anas dovrebbe rifondere alla Regione come rimborso per i costi sostenuti per i treni della neve, le sei coppie di navette che, nella stagione invernale, da ormai quattro anni, collegano Limone e Tenda, consentendo così di poter raggiungere Limone Piemonte per sciare pur con il tunnel fuori uso.

"Non posso dirmi soddisfatta - ha commentato la sindaca Patrizia Manassero. Capisco che il milione non basti per tutti e che le attività di Limone siano quelle più danneggiate, ma so anche che la chiusura del Tenda ha avuto ripercussioni ben oltre la Valle Vermenagna. La partita tra Anas e la Regione, per quei tre milioni, non sarà breve. Quello che possiamo fare è tenere aperto il confronto e sperare che arrivino, per ristorare anche le imprese e i commercianti della pianura e del capoluogo".