Roburent accoglie il nuovo parroco, don Beppe Canavese

La comunità di Roburent nella mattinata di ieri, domenica 21 dicembre, ha dato il benvenuto al nuovo parroco, don Giuseppe Canavese.

La nomina di don Beppe si è resa necessaria in seguito alle dimissioni, per motivi di salute, presentate da don Gian Mario Olivero.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli, che ha voluto essere presente per accompagnare il nuovo parroco nel suo incarico.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Roburent, Emiliano Negro che spiega: "Un primo pensiero va rivolto a don Olivero, un ringraziamento tanto dovuto, quanto sentito dalla comunità, che in periodi futuri e migliori certamente riconoscerà in modo formale l’impegno e la dedizione cristiana dimostrata negli anni. Un caloroso benvenuto a don Canavese, reggente instancabile di una moltitudine di parrocchie. In fine, in questo momento storico particolare, della vita ecclesiastica, è stata molto apprezzata la visita del nostro Vescovo Egidio che, a ridosso delle festività Natalizie e di molteplici appuntamenti, ha speso la Sua presenza e vicinanza ai fedeli, intrattenendosi convivialmente anche dopo la funzione. Grazie".