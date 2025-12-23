 / Attualità

Attualità | 23 dicembre 2025, 10:17

Gli auguri natalizi del sindaco Tallone ai fossanesi

Il primo cittadino: “Ricordiamoci dei valori della solidarietà, dei momenti di tradizione e di preghiera, nonché della voglia di stare sempre insieme. Grazie a chi lavorerà durante le feste, agli anziani e alle Forze dell’Ordine per la sicurezza e a chi sosterrà il commercio fossanese”

Il sindaco Dario Tallone

Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco fossanese Dario Tallone:

Cari concittadini, care famiglie fossanesi,

Il Natale bussa nuovamente alle porte della nostra splendida Fossano, portando con sé quel senso di comunità e di appartenenza che ci rende orgogliosi delle nostre radici. 

È per me un onore e un piacere sincero rivolgervi i miei più sentiti auguri.

Il periodo che stiamo vivendo ci ricorda quanto sia prezioso il valore della solidarietà. Il Natale non è solo una ricorrenza, ma l’occasione per riscoprire il piacere di tendere la mano al prossimo, per non lasciare nessuno indietro e per ringraziare chi, ogni giorno, si spende con dedizione per il bene della nostra città.

Per rendere queste festività ancora più speciali, è stato fatto un grande lavoro di squadra. Vi invito di cuore a partecipare alle numerose iniziative natalizie organizzate dall'Amministrazione e dalle associazioni del territorio, che ringrazio profondamente, che animeranno le nostre vie, le piazze e i nostri luoghi della cultura.

Dalle luci che vestono a festa il nostro Castello ricordando i colori dei borghi, agli eventi pensati per i più piccoli, dai concerti ai momenti di preghiera e tradizione: ogni evento è un’occasione per stare insieme, onorare il lavoro di chi ama la nostra Città e al tempo stesso sostenere il nostro commercio locale. Riscopriamo il piacere di vivere la nostra Fossano, rendendola una comunità sempre più unita e partecipe.

Il mio augurio è che queste festività possano rappresentare per tutti un momento di meritato riposo e di serenità, circondati dall'affetto dei propri cari. 

Un pensiero particolare va ai nostri anziani, custodi preziosi della nostra memoria; ai giovani, affinché guardino al futuro con fiducia e coraggio; a chi trascorrerà le feste lavorando, dalle forze dell’ordine ai volontari e al personale sanitario, per garantire la nostra sicurezza.

L'Amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno per rendere Fossano una casa sempre più accogliente, sicura e prospera per tutti voi.

Che la luce del Natale illumini i vostri cuori e porti pace nelle vostre case.

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i fossanesi!

Con affetto,

Il sindaco Dario Tallone

