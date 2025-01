Oltre 12mila sanzioni e 66 interventi per incidenti stradali per la Polizia locale dell'Unione Terre della Pianura nel 2024

La Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, santo patrono della Polizia Locale, nonché compatrono della Città di Savigliano, ha fatto il bilancio dell’attività operativa ed amministrativa svolta nel 2024.

Sul lato operativo le pattuglie, impegnate nei quotidiani servizi di controllo del territorio dei Comuni di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano, sono intervenute per il rilievo di 66 incidenti stradali, di cui uno con esito mortale, 29 con feriti e 36 con soli danni.

Sulle strade dei tre Comuni facenti parte dell’Unione sono state elevate circa 12.800 sanzioni (delle quali 47 a Marene e 78 a Monasterolo) con quasi 5.000 punti sulle patenti di guida decurtati. Gli agenti hanno svolto circa 250 posti di controllo di polizia stradale (dei quali 59 a Marene e 56 a Monasterolo), controllando ed identificando oltre 1.400 conducenti; circa 50 invece le persone identificate durante i servizi di prevenzione.

Oltre 4.000 i veicoli in transito controllati con l’apparecchiatura targasystem finalizzata alla verifica della copertura assicurativa e della revisione periodica obbligatoria.

Quotidiana la presenza ai principali istituti scolastici di primo grado nei tre Comuni per garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli studenti, anche grazie al prezioso supporto dei volontari dei gruppi degli Ausiliari di Vigilanza (ex nonni vigili) al plesso di Borgo Pieve per quanto riguarda la Città di Savigliano ed ai plessi scolastici di Marene e Monasterolo.

Anche nel 2024, nei tre Comuni dell’Unione, gli agenti hanno tenuto diversi incontri sul tema dell’educazione stradale con gli studenti delle scuole di primo e secondo grado.

Sempre garantita la presenza sui mercati settimanali, ai quali si aggiungono quelli spostati o straordinari in occasione di manifestazioni nei quali la polizia locale.

Oltre al codice della strada, sono state 57 le violazioni amministrative accertate in violazione dei Regolamenti di Polizia Urbana, di Leggi Regionali o altre norme (tra le quali 31 per conferimento non corretto dei rifiuti nel ciclo urbano della raccolta differenziata e 12 per omessa custodia di animali ed omessa raccolta delle deiezioni canine).

Quasi in pari con l’anno precedente le attività di polizia giudiziaria, d’iniziativa o delegate (23) che hanno portato al deferimento di 9 persone alla Procura della Repubblica di Cuneo per reati di vario genere (guida in stato d’ebbrezza, omicidio stradale, furto aggravato, lesioni personali, reiterazione nella guida senza patente ecc…).

Sul lato amministrativo, gli agenti di prossimità e delle due sezioni territoriali di Marene e Monasterolo hanno svolto complessivamente circa 1.600 accertamenti sia anagrafici per conto dei rispettivi Comuni che di ospitalità o convivenza per la Questura di Cuneo, oltre ad eseguire circa 400 notifiche di atti giudiziari.

Circa 800 le istruttorie e le pratiche commerciali trattate (delle quali 69 a Marene e 13 a Monasterolo); poco meno di 300 quelle di polizia amministrativa riguardanti pubblici esercizi, attività artigianali, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici.

610 le istruttorie e le autorizzazioni per il transito nella Zona a Traffico Limitato del centro storico, nell’area pedonale di Via Torino e altre tipologie rilasciate agli aventi diritto, oltre a 188 contrassegni per persone con disabilità rilasciati agli aventi titolo (dei quali 17 a Marene e 3 a Monasterolo).

Il Comando ha curato altresì l’istruttoria e l’emissione di circa 350 ordinanze per la disciplina temporanea della circolazione stradale in occasione di manifestazioni, occupazioni del suolo pubblico o cantieri stradali.

"È stato un anno intenso – afferma il Comandante Reggente Massimo Tavella, che il 31 gennaio terminerà il proprio incarico di reggenza per l’arrivo del Comandante effettivo –. Ai primi di novembre vi è stato il pensionamento di un’importante figura come quella del Comandante Rocco Martini. Dal canto mio non posso che ringraziare tutto il Corpo, ogni singolo operatore sia di polizia locale che amministrativo, per il lavoro svolto. Un anno nel quale ritengo che la Polizia locale abbia dimostrato sempre più di essere presente e di esserci per il singolo cittadino, così come per le associazioni ed i gruppi".

"L’attività della polizia locale – aggiunge – non deve essere valutata solo ed esclusivamente sul numero di “multe” fatte; se come quest’anno sono in aumento, da un lato è vero che le apparecchiature elettroniche fanno la loro parte, ma il segnale principale è la maggior presenza, presidio e controllo sul territorio, frutto di una riorganizzazione partita l’anno precedente, che sta proseguendo e che ha permesso di impiegare più operatori “in strada”. Da sempre la polizia locale porta sulle spalle l’etichetta che l’associa alle “multe”, assegnatale da una “parte” (per fortuna minoritaria) dell’opinione pubblica, ma vorrei ribadire che non è così, perché ogni giorno gli operatori di polizia locale, sia a livello operativo che amministrativo, dimostrano di essere donne e uomini che operano al servizio della collettività e con la collettività".

Conclude Tavella: "Nonostante vi sia un ottimo rapporto e collaborazione con tutte le forze di polizia dello Stato, a livello locale vorrei sottolineare la stretta e preziosa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri sia a livello di Compagnia, guidata dal Maggiore Luca Giacolla, che a livello delle tre Stazioni (Savigliano, Marene e Scarnafigi) a cui fanno capo i tre Comuni dell’Unione, ai quali intendo rivolgere un particolare ringraziamento. L’auspicio è quello di proseguire nel segno dell’impegno, della costanza, della professionalità e della dedizione nelle tante tante attività nelle quali è impegnata la polizia locale".