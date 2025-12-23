Il Tunnel di Tenda riapre domani mattina dopo la chiusura per rischio valanghe

La riapertura al traffico del tunnel di Tenda, sulla statale 20 nel territorio comunale di Limone Piemonte, è prevista per domani, mercoledì 24 dicembre, a partire dalle ore 6.
Il provvedimento è stato adottato da Anas sulla base del parere favorevole dell'organo tecnico francese competente sul rischio valanghe nel territorio oltreconfine.
Durante la chiusura odierna, disposta questa mattina su indicazione del medesimo organismo, sono state eseguite indagini sugli accumuli di neve. I dati raccolti hanno consentito di decretare il via libera alla riapertura.
Fino al termine della finestra di maltempo – che si protrarrà per alcuni giorni – sono comunque previste ulteriori operazioni di controllo e monitoraggio da parte delle autorità francesi.
Per informazioni in tempo reale sulla viabilità è possibile consultare l'applicazione "VAI" di Anas o contattare il numero verde gratuito 800.841.148.