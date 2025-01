Cordoglio a Busca per la scomparsa di Secondo Eandi

Molta commozione nella piccola frazione di San Vitale di Busca per la morte di Secondo Eandi, 92 anni, ex dipendente della Michelin a Cuneo. Vedovo da alcuni anni, Secondo Eandi è ricordato da tutti per essere una persona buona e cordiale, sempre disponibile per la comunità. Lascia la figlia Tiziana, ex infermiera, il figlio Marco operaio del comune di Busca e Don Silvio, sacerdote nella diocesi di Saluzzo e parroco della chiesa di Maria Ausiliatrice e la nipote Noemi.

La veglia di preghiera verrà recitata questa sera, venerdì 24 gennaio, nella parrocchia di San Vitale alle ore 20.

Il funerale verrà celebrato nella stessa chiesa domani, sabato 25 gennaio alle ore 15.30, partendo dall’abitazione del defunto, in via Vecchia San Vitale 102.