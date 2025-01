Arrestato dalla Polizia Postale di Cuneo un uomo di 62 anni di Benevento per abusi reiterati su minori

E' stato rintracciato e arrestato ieri dalla Polizia Postale di Cuneo un uomo di 62 anni di Benevento, su disposizione della stessa Procura, per il reato aggravato di abusi su minori. Vittime della violenza sessuale sono nipote e figlia della seconda moglie, l'uomo avrebbe abusato di loro ripetutamente sin dalla tenera età. A far scattare le indagini è stata proprio la querela di parte della nipote. E' durante le sedute con la propria psicologa che avrebbe rivelato gli episodi di violenza subiti da parte dello zio a partire dai suoi 7 anni fino ai 13.



Stesso modus operandi l'ha denunciato anche la figlia acquisita dell'uomo. Gli abusi sarebbero iniziati quando aveva otto anni e continuati anche dopo aver raggiunto la maggiore età, fino all'autunno del 2023.

Durante le indagini è stato, inoltre, sequestrato materiale informatico appartenente al 62enne.



Ora l'uomo è stato portato in carcere a Cerialdo.