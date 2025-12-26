Robilante: Santo Stefano innevato e musei aperti

Durante le festività natalizie il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione di Robilante hanno previsto alcune aperture straordinarie.

Il giorno di Santo Stefano i due musei saranno aperti con i seguenti orari 10:00-12:00 e 15:00-18:00.

Sarà, quindi, l’occasione per grandi e piccini di addentrarsi in due piccole realtà legate dal filo rosso della musica e del suono. Si potranno apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Grazie alla dedizione e passione dei volontari che permettono le aperture durante tutto l’anno, durante le festività sono state previste altre aperture straordinarie

domenica 28 dicembre (10:00-12:00 e 15:00-18:00)

6 gennaio (dalle 15:00 alle 17:30)

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).